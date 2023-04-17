外媒：中國積極投資電池材料供應鏈

集微網消息，據BusinessKorea報道，近日，中國國鑫創投宣佈，將在阿富汗投資100億美元建設鋰鑛。阿富汗鋰儲量估計在2萬億美元左右。

最近，美國和歐洲正在限製從中國出口電動汽車電池材料。作為回應，中國正在包括澳大利亞和拉丁美洲在內的各個地區進行積極的供應鏈投資，而不管材料的價格如何。

例如，最近碳酸鋰的價格正在下跌。具體而言，4月13日每公斤價格為179.5元（26.12美元），環比下降32.35%，比上年平均下降61.44%。這是因為中國的電動汽車需求隨著補貼減少而下降，電動汽車電池製造商積極擴建設施導致供過於求。

供應過剩可能導致價格傾銷。業內人士表示，隨著特斯拉、大衆、福特等考慮使用更多磷酸鉄鋰電池，磷酸鉄鋰電池價格可能進一步下跌。

此外在印尼，不久前有消息稱，印尼政府正在考慮減少或排除中企參與LG新能源牽頭的動力電池巨額投資案。印尼官方為充分發揮其關鍵原材料儲量優勢，正加速推動與美國、日本的鋰電池相關鑛物“有限自由貿易協定”談判，旨在使參與該國電動汽車電池供應鏈的公司受益於IRA提供的稅收觝免優惠。