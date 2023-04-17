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救經濟 陸國務院官員：建議給幼兒、老年人發現金補貼
為促進經濟復甦，改善消費，在昨日一場於北京舉行的論壇上，大陸國務院發展研究中心金融研究所副所長、研究員陳道富建議，應給予特定群體發放適當現金補貼，「比如3歲以下嬰幼兒和65歲以上老年人」。
據新浪財經，由華夏新供給經濟學研究院主辦的「2023年第一季度宏觀經濟形勢分析會」，於16日在北京舉行，陳道富出席並演講。
他指出，大陸經濟高質量發展，需要更好地發揮消費的作用，主要在創新領域保持政府的投資推動，調整國內消費和投資的比例結構。
為促進消費，陳道富針對繼續加大對特定群體的救助與補貼力度提出三點意見：一是適度擴大失業保險、社會救助等的適用範圍和支持力度；二是給予特定群體發放適當現金補貼；三是創造性解決大學生就業問題。
陳道富建議，可適當提高保險費的替代率、免除用人單位將失業人員名單向社保經辦機構備案的要求、進一步降低失業登記辦理難度，和逐步擴大失業保險的覆蓋範圍等。
發放補貼方面，他舉例，比如3歲以下嬰幼兒和65歲以上老年人，這部分人群是純消費主體，特別是農村老年群體的社會保障較弱。陳道富說，建議必要時為這類群體發放一次性現金補貼。
大陸國務院發展研究中心，是大陸國務院負責政策研究和諮詢的直屬事業單位。
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