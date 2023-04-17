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陸媒讚特斯拉中國廠待遇佳 員工：父母看病能報銷

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為特斯拉上海工廠。（新華社）
圖為特斯拉上海工廠。（新華社）

特斯拉近期宣布，將在上海新建一座儲能工廠儲能超級工廠（Megafactory），專門生產Megapack電池，對於力拚經濟疫後復甦、盼望改善就業情況的大陸來說無疑是件好消息。據陸媒快科技報導，特斯拉上海廠的待遇普遍口碑不錯，有員工透露，一線工人平均月收可達近人民幣1萬元（約新台幣4.44萬元），還管吃管住，連父母看病都能報銷。

據了解，Megapack是一款大型電池，採用的是寧德時代研發的鐵鋰電池，每台可存儲超過3MWh的能源，工廠計畫今年第三季開工，明年第二季投產。先前，特斯拉在上海的汽車工廠建成時，曾在當地掀起一股招聘熱潮，因此新一座超級工廠的建設也受到關注。

快科技17日報導引述特斯拉工作人員透露，若是一線普通工人，在特斯拉汽車工廠每約基本工資在人民幣5,000元左右，加上獎金、津貼、加班費等，一年17薪，平均月收入近人民幣1萬元。

同時，特斯拉上海廠還提供7%的五險一金，5%的住房公積金，和免費的工作餐、班車、全家商業保險等，居住上也提供有公租房。報導還引述內部人員指稱，「每個人都有股票，工人也有，可以選拿股票還是現金」，甚至說，「畢竟是外企，各項保障都齊全，現在連父母看病都報銷了。」

特斯拉

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