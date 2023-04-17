山東萊陽調理包 年產值破百億

中國蔬菜流通協會15日授予山東省萊陽市「中國預製菜第一市」稱號。

中新社報導，山東萊陽是享譽大陸國內外的農產品生產、加工和出口大市，也是中國大陸預製菜（調理包）產業的發源地之一。從20世紀80年代起，當地一眾企業開始向日本等國家和地區出口預製菜品。

經過近40年的發展，萊陽市形成「蔬菜、畜禽、水產、麵點」等全品類、全鏈條預製菜產業體系，2022年預製菜產能達76萬噸，產業鏈綜合產值突破100億元（人民幣，下同）。

目前，萊陽市擁有各類預製菜生產企業達200多家，生產涵蓋中式糕點、快餐便當、調理肉食等十大品類上千種產品，並出口至40多個國家和地區。其中，龍大集團年出口日本預製菜1.6萬噸，占大陸出口日本市場的15%左右。

與此同時，預製菜還成為當地鄉村振興的特色菜。在龍頭企業的帶動下，該市發展自有基地和訂單式標準化種植基地，通過「公司+基地+農戶」和「公司+合作社+農戶」的模式，促進農民增收致富。

時下，萊陽市正發力建設大陸全國產業集聚度最高、配套最完善、承載能力最強的預製菜產業特色園區，並打造中國大陸雲厨房、世界菜籃子—萊陽味道區域公用品牌，讓中國味道從這裡香飄全球。