陸軟體創新大會 武漢招商逾40億

首屆中國軟件（軟體）創新發展大會15日在武漢召開。多位院士、專家、龍頭企業負責人，圍繞全球軟體前沿技術與產業發展方向、大陸國產軟體創新趨勢、軟體生態與行業應用等焦點問題進行權威解讀與分享。

中新社報導，此次大會是近年來大陸首個聚焦創新的全國性軟體峰會活動。大會期間，首次發佈中國軟體和信息技術服務名牌企業、智慧賦能名牌企業及軟體創新產品推廣目錄、中國數據庫企業影響力指數、工業AI質檢白皮書等系列成果。

陸工業和信息化部信息技術發展司二級巡視員王少朋介紹，2022年大陸軟體產業業務收入達10.8兆元（人民幣，下同），同比增長11.2%。關鍵軟體領域自主創新能力持續提升，國產基礎軟體取得一系列標誌性成果，工業軟體企業產品供給和應用服務能力逐步提高，新興平台軟體領域國際競爭力和影響力顯著提升，開源生態建設邁出關鍵步伐。

「中國軟體產業的發展要重視從全球視野謀畫人才培養方式。」中國工程院院士倪光南認為，應充分發揮大陸大學資源，針對國家科學技術發展的產業需求，統籌規畫建立完善的產學研一體化人才培養體系。

作為大陸中部地區唯一的中國軟體名城，此次大會舉辦地武漢市2022年軟體業務收入規模達2519億元，同比增長20.02%，增速居副省級及以上城市第一位。

大會期間還簽約了武漢軟體產業重點招商項目23個，總投資額達40.57億元。