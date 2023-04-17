濟南試驗區 砸72億助科創融資

創新債券融資工具，豐富科創企業融資渠道；打造科創專屬信貸產品體系，為科創企業「雪中送炭」…在14日舉行的2023濟南科創金融論壇上，業內人士共論科技與金融深度融合，探索金融支持科技創新的新路徑、新機制。

新華社報導，「科創企業不同於傳統企業，其高風險、高成長的發展模式，以及缺抵押、缺擔保的融資特點，需要專業化、多元化的金融支持。」中泰證券股份有限公司黨委書記、董事長王洪說。

2021年11月，經大陸國務院同意，中國人民銀行等八部門聯合印發「山東省濟南市建設科創金融改革試驗區總體方案」，濟南正式獲批大陸全國首個科創金融改革試驗區。此後的2022年11月，上海、南京、杭州、合肥、嘉興獲批建設大陸全國科創金融改革試驗區。

中國銀保監會政研局一級巡視員葉燕斐等專家認為，建設科創金融改革試驗區有利於進一步增強科技創新對經濟社會發展的引領帶動作用，為傳統動能轉型升級和新興產業培育提供全鏈條、全周期金融服務。

近年來，金融機構將科創金融作為服務實體經濟的著力點和未來發展的增長極，積極創新服務模式。中國農業銀行濟南分行打造「商行+投行」全生命周期產品，因企施策為科創企業提供「投、貸、服、債」相結合的全方位金融服務。2022年，分別服務濟南區域國家級、省級專精特新「小巨人」企業44家、404家，投放科創貸款餘額人民幣72億元。

截至2022年末，濟南市首批次納入統計的科創企業有貸戶數佔比41.9%，較上年提高3.6個百分點；貸款餘額同比增長13.1%，科創企業獲貸率明顯提高。