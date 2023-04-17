外企密集訪北京 看好陸經濟活力

近日，與北京有著良好合作關係的強生、淡馬錫、施耐德、寶潔、寶馬、匯豐、渣打等跨國公司全球負責人和外國政要密集訪京，共商交流合作。企業家們一致談到的一個關鍵字就是「信心」。這份信心來自中國大陸經濟活力加速釋放和中國式現代化進程提供的持續動能。

資料顯示，今年1至2月份，中國規模以上工業增加值同比增長2.4%，固定資產投資（不含農戶）53577億元人民幣，同比增長5.5%。北京經濟也在實現整體好轉，1至2月固定資產投資（不含農戶）同比增長6.4%，其中高技術製造業投資增長28.5%，高技術服務業投資增長40.1%。

過去五年，北京研發投入強度保持在6%左右，專利授權量年均增長13%左右，躋身世界知識產權組織發布的全球百強科技集群前三名…高度密集的教育、科技、人才資源，成為北京市對外企的重要吸引力。

寶潔先後在北京設立生產、銷售和研發等多個公司實體，2010年在順義成立寶潔北京創新中心，今年又啟動二期擴建專案。寶潔公司全球董事長、總裁兼首席執行官詹慕仁說：「在北京發展一個很有利因素，就是豐富的科技儲備。我們有信心在北京繼續開展投資和擴建，以本土研發為起點，把中國創新帶到全世界。」

同樣在京擴大業務布局的還有德國車企寶馬。寶馬將北京研發中心升級為在華研發總部，成為其在德國以外最大的研發機構。寶馬集團董事長齊普策表示：「北京智慧網聯汽車發展快，寶馬很期待在自動駕駛領域得到北京政策和應用場景支援，我們也將持續加大研發和投入力度。」

北京持續深化金融業對外開放，吸引了眾多外資金融機構擴大在京布局。渣打銀行（中國）有限公司北京分行是人民銀行首批本外幣一體化跨境資金池業務試點中，唯一的外資銀行，今年在京申請設立的獨資證券公司已經獲批。