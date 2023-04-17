陸迎大學畢業季 穩就業再出招

隨著高校（大學）畢業季將至，中國大陸穩就業進入關鍵期。繼一周前關注高校畢業生就業問題後，14日召開的大陸國務院常務會議又研究優化調整穩就業政策措施，釋放力保民生之本的強烈信號。

中新社報導，今年以來大陸經濟運行企穩回升，1-2月份大陸全國城鎮調查失業率平均為5.6%。儘管就業形勢總體穩定，但挑戰不容忽視。今年大陸普通高校畢業生規模再創新高，預計達1158萬人。二季度起，應屆畢業生迎來就業高峰，根據歷史經驗，失業率或季節性提升。

直面穩就業壓力，此次國務院常務會議提出，要進一步強化政策引導，在保持穩就業政策總體穩定的同時，有針對性優化調整階段性政策並加大薄弱環節支持力度，確保就業大局穩定。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬注意到，本次會議強調突出穩存量、擴增量、保重點，其中既有總量要求，也有結構目標：穩存量，即確保現有就業崗位穩定；擴增量，即調動用人單位積極性，創造新就業崗位；保重點，即針對高校畢業生、農民工等重點群體做好就業支持，對失業和其他就業困難人員分類協助。

落實上述要求和目標，仍要回到援企穩崗。在中國（海南）改革發展研究院院長遲福林看來，穩就業重在穩企業，1.7億戶市場主體是經濟發展的動力源、就業的頂梁柱。下一步，要全面清理不利於民營經濟發展的政策，對服務業領域市場主體加大政策支持力度，鞏固並增強趨暖態勢，明顯提升財稅政策惠及小微企業的廣泛性和有效性等。

相關政策利好已在陸續釋放。大陸今年延續和優化實施部分階段性稅費優惠政策，4800多億元人民幣的減稅清單近日公開。

提高符合條件行業企業研發費用稅前加計扣除比例，並作為制度性安排長期實施；將降低失業和工傷保險費率延續實施至2024年底等務實舉措，均在清單之中。分析認為，相關措施保證了稅費政策的連續性和穩定性，將有力支持保經營主體、保居民就業。

此次會議還提出，要著力破解結構性就業矛盾，採取務實管用措施穩定製造業、外貿企業等就業規模，突出就業導向優化高校專業設置，面向市場需求提昇職業教育和技能培訓質量。

溫彬分析，其中既有短期措施，即通過穩定製造業、外貿企業等勞動密集型產業來擴大當期就業規模；又有長遠打算，即通過優化教育模式來匹配教育和就業。

值得注意的是，大陸外貿主體直接和間接帶動就業超1.8億人，外貿企業中製造業又是主力軍。受世界經濟增長承壓、市場需求不足等因素影響，目前兩行業均面臨一些挑戰和現實問題，需要政策加持。

在此背景下，會議明確要強化宏觀政策、產業政策等支持，通過擴大有效需求、提振市場信心、穩定企業經營帶動更多就業，推動就業增長與經濟發展互促共進。