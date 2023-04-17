德陽造助建豐寧抽水蓄電站

由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）供貨的豐寧抽水蓄能電站7號機組，近日順利完成15天試運行，具備商業運行條件。這是目前世界在建裝機容量最大的抽水蓄能電站，機組的優良性能和順利運行，彰顯了「德陽造」的硬實力。

豐寧抽水蓄能電站，是大陸國家電網推進特高壓電網建設、服務清潔能源發展的重大工程；總裝機容量3600兆瓦，電站一次蓄滿可儲存新能源電量近4000萬度，全年可以消納新能源87億度，緊急情況下最大可提供相當於1/3個三峽水電站的調節出力。

該電站分兩期開發，東方電機負責二期工程4台300兆瓦定速機組研製，該機組首創轉子旋轉配重結構，提高了轉子配重精度，運行期間3部軸承擺度不超過70微米，達到精品機組指標要求。此外，發電機核心部件採用數位化車間生產，產品品質和生產效率大幅提升。

據悉，2021年12月30日，東方電機研製供貨的豐寧抽水蓄能電站首批機組投產發電，為2022北京冬奧會全綠電供應提供支撐服務。