聽新聞
test
0:00 / 0:00

台建築師：陸鄉村振興 台青發揮空間大

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

從2009年第一次登陸，台灣建築設計師、台灣創新建築聯合協會理事長林亦奇幾乎每年都會來到大陸學習交流，已走過山東、四川、安徽、廣東、福建等多個省份。

中新社報導，「初期確實交通有點困難，後期搭建的直航航線越來越多，也就相對方便了。」林亦奇說，交通的便捷，印證著兩岸交流的頻繁。 　　

林亦奇已走過福建數十個大小鄉鎮和村落。一路走來，他覺得鄉村的發展模式可以更全面、深入，並通過參與海峽論壇等形式，開始進入閩台鄉建鄉創合作項目。

福建持續深化閩台經貿交流合作，加快建設海峽兩岸融合發展示範區。林亦奇認為，未來台灣青年在大陸有極佳的發揮空間。 　　

「台灣地狹人稠所以發展上是以精緻農業及附加價值應用延伸收益，確實值得推廣。」林亦奇說，大陸發展鄉村振興可將台灣鄉村建設模式作為「點」進行參考，以發展「面」與經濟「體」的角度進行考察，或許是更佳的方式。

作為兩岸融合發展的新載體，自2018年福建省在大陸首創鄉村振興閩台合作模式以來，已累計引入近百支台灣團隊300多名台灣人才，為350個村莊開展鄉建鄉創陪護式服務，為農村人居環境改造、傳統村落保護、農村經濟發展、完善基層治理注入新活力。

福建 建築

延伸閱讀

兩岸官方僵 民眾通過兩岸文化活動釋放交流動力

影／批馬英九大陸行 賴清德：蔡英文總統路線是台灣民主的選擇

影／台灣以北空海域限航可望先後解除 大陸衛星已成功發射

陸由WTO查貿易壁壘 經部意外

相關新聞

華為智駕系統 強槓特斯拉

華為昨（16）日發表「華為ADS 2.0」（華為高階智慧駕駛系統），華為常務董事、終端BG執行長、智慧汽車解決方案BU執...

廣交會恢復實體展 釋開放信號

「希望通過當面展示最新家電產品，並與境外採購商面對面洽談，提振合作信心，拿到更多的訂單。」志高海外營銷公司總經理助理李彪...

陸迎大學畢業季 穩就業再出招

隨著高校（大學）畢業季將至，中國大陸穩就業進入關鍵期。繼一周前關注高校畢業生就業問題後，14日召開的大陸國務院常務會議又...

外企密集訪北京 看好陸經濟活力

近日，與北京有著良好合作關係的強生、淡馬錫、施耐德、寶潔、寶馬、匯豐、渣打等跨國公司全球負責人和外國政要密集訪京，共商交...

兩岸微流行／滬服裝業 拚製程減碳

尚對於上海而言既是歷史的根脈，也是一張亮眼的國際名片，彰顯城市發展軟實力和文化自信。而至今滬上時尚消費產業仍頗受重視，「...

德陽造助建豐寧抽水蓄電站

由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）供貨的豐寧抽水蓄能電站7號機組，近日順利完成15天試運行，具備商業運行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦