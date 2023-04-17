台建築師：陸鄉村振興 台青發揮空間大

從2009年第一次登陸，台灣建築設計師、台灣創新建築聯合協會理事長林亦奇幾乎每年都會來到大陸學習交流，已走過山東、四川、安徽、廣東、福建等多個省份。

中新社報導，「初期確實交通有點困難，後期搭建的直航航線越來越多，也就相對方便了。」林亦奇說，交通的便捷，印證著兩岸交流的頻繁。

林亦奇已走過福建數十個大小鄉鎮和村落。一路走來，他覺得鄉村的發展模式可以更全面、深入，並通過參與海峽論壇等形式，開始進入閩台鄉建鄉創合作項目。

福建持續深化閩台經貿交流合作，加快建設海峽兩岸融合發展示範區。林亦奇認為，未來台灣青年在大陸有極佳的發揮空間。

「台灣地狹人稠所以發展上是以精緻農業及附加價值應用延伸收益，確實值得推廣。」林亦奇說，大陸發展鄉村振興可將台灣鄉村建設模式作為「點」進行參考，以發展「面」與經濟「體」的角度進行考察，或許是更佳的方式。

作為兩岸融合發展的新載體，自2018年福建省在大陸首創鄉村振興閩台合作模式以來，已累計引入近百支台灣團隊300多名台灣人才，為350個村莊開展鄉建鄉創陪護式服務，為農村人居環境改造、傳統村落保護、農村經濟發展、完善基層治理注入新活力。