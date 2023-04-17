對準RCEP 福建拚關稅智能服務

自「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）2022年1月1日生效實施以來，關稅減讓、貿易便利化等政策已經為福建外貿企業帶來了實實在在的收益。

中新社報導，僅廈門海關統計數據就顯示，今年一季度，廈門海關共簽發RCEP原產地證書5025份，逾22億元人民幣出口貨物享受關稅優惠，同比增長近五成。

伴隨RCEP的生效實施，福建加快建設RCEP關稅政策智能服務系統，為企業提供商品優惠關稅查詢比對、商品編碼歸類等智能指引服務，幫助企業應享盡享RCEP關稅減讓成本，降低貿易合規成本。

智慧口岸建設持續推進，只是外貿大省福建不斷優化營商環境，促進跨境貿易便利化，激發市場主體活力的一個縮影。

今年以來，福建持續深化跨境貿易便利化改革，加快推行便利化通關作業模式，優化跨境貿易全鏈條全流程服務支持，持續推進抵港直裝、船邊直提等措施實施；針對性推進企業信用培育，加大AEO高級認證企業培育指導，推動企業用好通關便利措施。

福建也以免申即享的模式，全額扶持符合條件的小微出口企業通過國際貿易單一窗口投保出口信用保險，為小微出口企業控風險、保訂單提供強有力的支持。截至今年一季度，福建4887家小微出口企業從中受益，累計承保額80.2億美元，分別同比增長7.7%和23.6%。

福建農林大學經濟與管理學院工商管理系主任鄭義認為，通過創新監管模式、高效利企惠企等創新舉措，為跨境貿易便利化釋放巨大紅利，給市場主體帶來實實在在的利益，提振了外貿企業的信心。