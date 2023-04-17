聽新聞
test
0:00 / 0:00

品牌數成長19% 消博會6天吸32萬人

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第三屆中國國際消費品博覽會（消博會）15日閉幕。根據消博會組委會消息，本屆消博會在展館面積、參展商、採購商、參與公眾、國別等方面實現全線增長，系列論壇、配套活動、新品發布再創新高，進場觀眾超過32萬人次。

中新社報導，本屆消博會為期6天，共有來自65個國家和地區的3382個消費精品品牌（包括國際展區2226個、國內展區1156個）參展，參展品牌數較第二屆增加19%。

據統計，本屆消博會進場觀眾超過32萬人次，各類採購商和專業觀眾數量超5萬人，其中包括了來自義大利、法國、德國、日本、韓國、越南、印尼、泰國等35個國家和地區超過2000名境外採購商到會參與洽談採購。現場參會的境內外媒體超200家、記者1800餘名。成立消博會參展商聯盟，17個國際主要企業擔任理事會成員單位。

展會期間舉辦了主題論壇、新品發布、時裝周、採購對接、國別推介、省市推介、展覽展示等一系列活動。其中，全球消費論壇舉辦47場系列活動，發布一系列消費洞察報告、消費趨勢白皮書等關於消費、旅遊零售市場領域行業報告60餘篇。

本屆消博會共舉辦新品發布及展示活動311場，新品數量1000餘件。其中，新品發布會共有28家國際、國內知名主體攜118件新品登場，涵蓋時尚香化、珠寶首飾、高端酒水、生物科技、智能生活、綠色消費、潮流玩具等眾多品類。

消博會期間，同期舉辦遊艇展，吸引225艘國內外知名品牌船艇參展，上演2023消博會時裝周活動，共有15個國內國際設計師品牌舉辦走秀活動，發布1200餘件最新時尚系列單品。

品牌 時裝周

延伸閱讀

嘉市呼應地球日 低碳、雨怪、童玩遊趣正式啟動

史上規模最大的廣交會開幕 線下展企業達3.49萬家

葫蘆墩文化中心40歲了！ 15日九天民俗技藝團戰鼓開幕

陸第3屆消博會開幕 3000品牌齊聚

相關新聞

華為智駕系統 強槓特斯拉

華為昨（16）日發表「華為ADS 2.0」（華為高階智慧駕駛系統），華為常務董事、終端BG執行長、智慧汽車解決方案BU執...

廣交會恢復實體展 釋開放信號

「希望通過當面展示最新家電產品，並與境外採購商面對面洽談，提振合作信心，拿到更多的訂單。」志高海外營銷公司總經理助理李彪...

陸迎大學畢業季 穩就業再出招

隨著高校（大學）畢業季將至，中國大陸穩就業進入關鍵期。繼一周前關注高校畢業生就業問題後，14日召開的大陸國務院常務會議又...

外企密集訪北京 看好陸經濟活力

近日，與北京有著良好合作關係的強生、淡馬錫、施耐德、寶潔、寶馬、匯豐、渣打等跨國公司全球負責人和外國政要密集訪京，共商交...

兩岸微流行／滬服裝業 拚製程減碳

尚對於上海而言既是歷史的根脈，也是一張亮眼的國際名片，彰顯城市發展軟實力和文化自信。而至今滬上時尚消費產業仍頗受重視，「...

德陽造助建豐寧抽水蓄電站

由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）供貨的豐寧抽水蓄能電站7號機組，近日順利完成15天試運行，具備商業運行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦