品牌數成長19% 消博會6天吸32萬人

第三屆中國國際消費品博覽會（消博會）15日閉幕。根據消博會組委會消息，本屆消博會在展館面積、參展商、採購商、參與公眾、國別等方面實現全線增長，系列論壇、配套活動、新品發布再創新高，進場觀眾超過32萬人次。

中新社報導，本屆消博會為期6天，共有來自65個國家和地區的3382個消費精品品牌（包括國際展區2226個、國內展區1156個）參展，參展品牌數較第二屆增加19%。

據統計，本屆消博會進場觀眾超過32萬人次，各類採購商和專業觀眾數量超5萬人，其中包括了來自義大利、法國、德國、日本、韓國、越南、印尼、泰國等35個國家和地區超過2000名境外採購商到會參與洽談採購。現場參會的境內外媒體超200家、記者1800餘名。成立消博會參展商聯盟，17個國際主要企業擔任理事會成員單位。

展會期間舉辦了主題論壇、新品發布、時裝周、採購對接、國別推介、省市推介、展覽展示等一系列活動。其中，全球消費論壇舉辦47場系列活動，發布一系列消費洞察報告、消費趨勢白皮書等關於消費、旅遊零售市場領域行業報告60餘篇。

本屆消博會共舉辦新品發布及展示活動311場，新品數量1000餘件。其中，新品發布會共有28家國際、國內知名主體攜118件新品登場，涵蓋時尚香化、珠寶首飾、高端酒水、生物科技、智能生活、綠色消費、潮流玩具等眾多品類。

消博會期間，同期舉辦遊艇展，吸引225艘國內外知名品牌船艇參展，上演2023消博會時裝周活動，共有15個國內國際設計師品牌舉辦走秀活動，發布1200餘件最新時尚系列單品。