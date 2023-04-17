廣交會恢復實體展 釋開放信號

「希望通過當面展示最新家電產品，並與境外採購商面對面洽談，提振合作信心，拿到更多的訂單。」志高海外營銷公司總經理助理李彪，對第133屆廣交會出口成交充滿信心。

中新社報導，15日，第133屆廣交會開幕，並全面恢復線下展，迎來全球各地採購商，釋放了中國大陸進一步擴大開放的積極信號。

當日上午，廣交會展館外，大批的參展商、採購商排起長隊入場。展館內人潮汹湧，各種膚色的境外採購商逛展，與中國參展商洽談，氣氛熱烈。

本屆廣交會是有史以來規模最大的一屆廣交會，展覽面積和參展企業數量均創歷史新高，其中展覽總面積增至150萬平方公尺，線下展企業近3.5萬家，線上展企業超過3.9萬家。其中，行業龍頭企業和擁有專精特新小巨人等稱號的優質企業共計約5700家。

「顯然，這既回應了那些擔憂廣交會影響下降的質疑，又顯示了中國進一步擴大開放的決心。」廣東省體制改革研究會執行會長彭澎指出，某種意義上，廣交會是大陸對外開放的窗口，這種傳統作用仍在加強，而反映大陸經濟和產業轉型升級的成果和方向的價值正在日益得到提升。

大陸參展企業紛紛展出優質產品，展現了中國製造的競爭新優勢。在志高空調展位上，家用空調、輕商空調、小家電等明星產品悉數亮相。

廣東東莞市卡仕邦薄膜材料有限公司展出的高清隔熱膜隱形車衣、電磁屏蔽防激光竊聽膜等高新技術產品。該公司銷售經理鄭雪娟稱，公司每年投入的研發經費占銷售額比例超過20%，目前掌握了先進的無機奈米材料分散技術。

本屆廣交會共有來自226個國家和地區的採購商報名、全球47家工商機構組團參會。

「廣交會從來不會讓我們失望。廣交會在促進中國與西班牙乃至全球的貿易合作方面發揮了非常重要的作用。」西班牙特樂士公司總裁祖安·巴薩甘那稱，在過去的20多年裡，該公司通過廣交會與中國供應商和合作夥伴建立了更多更好的關係。其對廣交會全面恢復線下展，感到非常高興和期待。

一直以來，廣交會被譽為中國外貿的晴雨表和風向標。大陸商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平表示，當前全球貿易下行，國際市場需求收縮，廣交會對於提振市場信心將產生不可替代的作用。