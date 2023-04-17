從投行看大陸／歐盟灰名單台商應注意事項

經濟日報／ 劉泰麟（富拉凱投資銀行協理）

一旦境外公司被歐盟列入黑名單或灰名單，將影響台商在銀行間的資金調度。

歐盟於2016年起就開始對全球各地進行評估，經評估後租稅透明度較差的國家或地區列入所謂的「稅務不合作名單」，台商經常使用的境外公司像英屬維京群島（BVI）或薩摩亞等，都曾被列入「稅務不合作」的黑名單中，香港也曾被列入所謂灰名單的觀察名單。

不管是國家或地區，只要被歐盟列入稅務不合作名單，不但會受到歐盟成員國相關金融制裁，還很可能會增加金融交易往來成本，因此各國政府無不小心翼翼應對，深恐自己被歐盟列入稅務黑名單或灰名單，會打擊本國金融業甚至影響自己國家企業正常的國際資金往來。

由於台商海外資金往來並無國界限制，不管有沒有和歐盟成員國做生意，台商都應儘可能掌握歐盟稅務政策變化影響，與時俱進的對境外投資架構、交易模式甚至產品售價上做出最大利益和最小風險的調整。

目前歐盟對註冊在歸類於黑名單地區的公司，主要制裁有以下幾種方式：（1）支付黑名單地區的費用不得於稅上認列費用。（2）取得來源於黑名單地區的股利不得豁免需在歐盟課稅。（3）歐盟資金匯出至黑名單地區扣繳率較高。

台商若沒有投資歐盟，也沒有向歐盟收取收入，那相關稅務影響就不大，但若公司註冊地的國家或地區被列入黑名單，那代表這些黑名單地區的企業會有較高逃漏稅風險，加上目前逃漏稅正是反洗錢追查重點，使用被歐盟列入黑名單地區的企業進行交易，將會造成台商在銀行體系中的資金往來受到關注，當然就會使資金調撥時間拉長，甚至資金往來成本也會進一步提高。

簡單說，歐盟的稅務不合作名單，會直接影響銀行被要求更嚴格的反洗錢作業程序，近幾年台商新開的OBU及香港銀行帳戶，都必須接受冗長的KYC（Know Your Customer）程序便是最好例子，任何交易只要碰上歐盟認定黑名單地區的公司，銀行都會被迫嚴格執行相關核查程序，不但企業和個人被拒絕開戶機會拉高，也會增加公司的法令遵循及營運成本。

台灣也一度於2017年被歐盟列入稅務不合作的灰名單中，後來藉由實施共同申報標準（CRS）及強化反避稅措施才從名單中除名，開曼及BVI前幾年已頒布經濟實質法，香港也於2023年開始對四項海外所得課稅，在在都顯示了歐盟 「稅務不合作名單」的威力。

過去台商租稅規劃重點都是在少繳稅，未來除了歐盟稅務不合作名單壓力外，還有台灣今年實施的受控外國公司法（CFC），目的都是將所得歸屬至某一稅務管轄區內進行課稅。可以預見，未來境外公司的節稅功能將慢慢消退，特別是對大陸的台商來說，一旦產生大陸公司的股利或處分投資利益，就應該穿透回台灣申報課徵20％的稅負，境外公司的節稅或納稅遞延效果自然會逐漸降低。

(本文發自台北，網址www.mychinabusiness.com)

歐盟 黑名單 台商

延伸閱讀

中國是伙伴還是競爭對手？歐盟高官：視北京的行動而定

蘇丹再爆軍事衝突 歐盟、中國呼籲停火

上午11時26分花蓮規模4.1地震…最大震度4級 台鐵壽豐-瑞穗恢復通車

歐盟外交代表博雷利：世界變了 不懼怕中國崛起

相關新聞

華為智駕系統 強槓特斯拉

華為昨（16）日發表「華為ADS 2.0」（華為高階智慧駕駛系統），華為常務董事、終端BG執行長、智慧汽車解決方案BU執...

廣交會恢復實體展 釋開放信號

「希望通過當面展示最新家電產品，並與境外採購商面對面洽談，提振合作信心，拿到更多的訂單。」志高海外營銷公司總經理助理李彪...

陸迎大學畢業季 穩就業再出招

隨著高校（大學）畢業季將至，中國大陸穩就業進入關鍵期。繼一周前關注高校畢業生就業問題後，14日召開的大陸國務院常務會議又...

外企密集訪北京 看好陸經濟活力

近日，與北京有著良好合作關係的強生、淡馬錫、施耐德、寶潔、寶馬、匯豐、渣打等跨國公司全球負責人和外國政要密集訪京，共商交...

兩岸微流行／滬服裝業 拚製程減碳

尚對於上海而言既是歷史的根脈，也是一張亮眼的國際名片，彰顯城市發展軟實力和文化自信。而至今滬上時尚消費產業仍頗受重視，「...

德陽造助建豐寧抽水蓄電站

由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）供貨的豐寧抽水蓄能電站7號機組，近日順利完成15天試運行，具備商業運行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦