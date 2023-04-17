從投行看大陸／歐盟灰名單台商應注意事項

一旦境外公司被歐盟列入黑名單或灰名單，將影響台商在銀行間的資金調度。

歐盟於2016年起就開始對全球各地進行評估，經評估後租稅透明度較差的國家或地區列入所謂的「稅務不合作名單」，台商經常使用的境外公司像英屬維京群島（BVI）或薩摩亞等，都曾被列入「稅務不合作」的黑名單中，香港也曾被列入所謂灰名單的觀察名單。

不管是國家或地區，只要被歐盟列入稅務不合作名單，不但會受到歐盟成員國相關金融制裁，還很可能會增加金融交易往來成本，因此各國政府無不小心翼翼應對，深恐自己被歐盟列入稅務黑名單或灰名單，會打擊本國金融業甚至影響自己國家企業正常的國際資金往來。

由於台商海外資金往來並無國界限制，不管有沒有和歐盟成員國做生意，台商都應儘可能掌握歐盟稅務政策變化影響，與時俱進的對境外投資架構、交易模式甚至產品售價上做出最大利益和最小風險的調整。

目前歐盟對註冊在歸類於黑名單地區的公司，主要制裁有以下幾種方式：（1）支付黑名單地區的費用不得於稅上認列費用。（2）取得來源於黑名單地區的股利不得豁免需在歐盟課稅。（3）歐盟資金匯出至黑名單地區扣繳率較高。

台商若沒有投資歐盟，也沒有向歐盟收取收入，那相關稅務影響就不大，但若公司註冊地的國家或地區被列入黑名單，那代表這些黑名單地區的企業會有較高逃漏稅風險，加上目前逃漏稅正是反洗錢追查重點，使用被歐盟列入黑名單地區的企業進行交易，將會造成台商在銀行體系中的資金往來受到關注，當然就會使資金調撥時間拉長，甚至資金往來成本也會進一步提高。

簡單說，歐盟的稅務不合作名單，會直接影響銀行被要求更嚴格的反洗錢作業程序，近幾年台商新開的OBU及香港銀行帳戶，都必須接受冗長的KYC（Know Your Customer）程序便是最好例子，任何交易只要碰上歐盟認定黑名單地區的公司，銀行都會被迫嚴格執行相關核查程序，不但企業和個人被拒絕開戶機會拉高，也會增加公司的法令遵循及營運成本。

台灣也一度於2017年被歐盟列入稅務不合作的灰名單中，後來藉由實施共同申報標準（CRS）及強化反避稅措施才從名單中除名，開曼及BVI前幾年已頒布經濟實質法，香港也於2023年開始對四項海外所得課稅，在在都顯示了歐盟 「稅務不合作名單」的威力。

過去台商租稅規劃重點都是在少繳稅，未來除了歐盟稅務不合作名單壓力外，還有台灣今年實施的受控外國公司法（CFC），目的都是將所得歸屬至某一稅務管轄區內進行課稅。可以預見，未來境外公司的節稅功能將慢慢消退，特別是對大陸的台商來說，一旦產生大陸公司的股利或處分投資利益，就應該穿透回台灣申報課徵20％的稅負，境外公司的節稅或納稅遞延效果自然會逐漸降低。

(本文發自台北，網址www.mychinabusiness.com)