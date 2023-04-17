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廣交會熱 陸企秀科技搶單

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導

作為有史以來規模最大的一屆廣交會，第133屆廣交會正在廣州琶洲展館舉行。面對當前嚴峻複雜的外貿形勢，中國大陸參展企業，推出大量的科技產品、智能製造產品，全力以赴搶抓外貿訂單，展現中國大陸外貿的韌性。

中新社報導，本屆廣交會第一期主要展出電子及家電、照明、車輛及配件、新能源等領域產品，參展企業中有不少是高新技術企業。

在廣州卓遠虛擬現實科技有限公司展位，多名境外採購商正體驗遊戲設備。作為大陸工信部公布的第三批專精特新「小巨人」企業，該公司在廣交會帶來了新款遊戲設備。該公司外貿活動及新媒體負責人杜嘉威表示，希望能够抓住廣交會機遇，把新款產品展示給海外客戶，促成更多合作訂單。

廣東智意機器人科技公司不僅推出兩款旗艦機型掃地機器人，還展出一款搭載人工智能信息處理系統的商用掃地機器人，主要適用於面積較大的公共環境，讓使用者能更大程度解放雙手。

面對國際貿易新趨勢、市場新需求，本屆廣交會新設工業自動化及智能製造、新能源及智能網聯汽車、孕嬰童用品三個新展區，以及智慧生活、銀髮經濟、檢測和防護用品三個新專區。一批載人和運輸無人機、電動汽車、自動駕駛小巴等產品紛紛亮相，吸引不少境外採購商體驗，現場科技風濃郁。

首次參展廣交會的開沃新能源汽車集團，攜純電車型SKYWELL620尊享版亮相展館。該集團副總裁黎明稱，今年第1季SKYWELL海外銷量超過3,000輛，今年希望藉助廣交會平台，進一步開拓歐盟、俄羅斯及中東等市場。

不少大陸參展企業在智能製造領域邁出堅實的步伐。河北唐山中陶實業有限公司展出了新一代漩沖結構掛牆馬桶。

廣東 俄羅斯

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