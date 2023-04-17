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大陸Model 3 不降價

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

今年4月以來，特斯拉掀起全球降價潮，外界熱議為何未在中國大陸市場跟進。

特斯拉公司副總裁陶琳透過其個人微博發布特斯拉Model 3／Y車型全球售價對比，顯示中國大陸價格最低。暗示大陸市場不會跟進降價。

從陶琳發布的價格對比表來看，截至14日，Model 3後驅版在中國大陸國內售價人民幣22.9 萬元起，在日本要人民幣27.7萬元以上，在歐洲要人民幣30萬元以上，在澳洲、紐西蘭等地要人民幣40-52萬元左右。不論跟哪個國家對比，中國大陸市場均為最低價。

而為何陶琳會在這個時間點發布價格對比表？

外界認為，陶琳貌似在間接回應，中國大陸特斯拉售價已經很便宜了，消費者不應該指望特斯拉再調低價格。

值得注意的是，陶琳並未公布Model S和Model X的價格對比，因為該兩款車型在中國大陸國內沒有那麼具優勢。

事實上，自去年以來，特斯拉便帶頭打響價格戰。特斯拉在今年年初對大陸市場的Model 3及Model Y兩款車型進行大幅調價，調降幅度在人民幣2萬至4.8萬元間。

其中，Model 3起售價降至人民幣22.99萬元。另外，基礎版 Model Y降價幅度最大，降幅高達20%。

近日特斯拉再度開啟降價行動，特斯拉同步在歐洲、新加坡和以色列下調其產品售價，主要針對Model3 與ModelY車款。比如在德國分別下調Mode3與ModelY車款4.5%與9.2%的幅度；在新加坡則分別下調4.3%至5%；在香港調整幅度最多達14%；以色列基礎後輪驅動Model 3的價格下調了25%。

所以，市場關注這股降價風會否再度吹向大陸市場。

據特斯拉最新發布今年第1季數據顯示，特斯拉總計交付42.29萬輛新車，月增4%，年增36%，創造單季交付新紀錄。但仍然低於市場預期。

另一方面，特斯拉即將在20日公布第1季財報，由於特斯拉針對需求放緩進行降價策略，該財報將檢驗降價策略的成效。而也引發投資者擔憂利潤的表現，投行機構花旗和Bernstein就曾表示，市場將更關注特斯拉的毛利率。

特斯拉 人民幣

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