華為智駕系統 強槓特斯拉
華為昨（16）日發表「華為ADS 2.0」（華為高階智慧駕駛系統），華為常務董事、終端BG執行長、智慧汽車解決方案BU執行長余承東表示，根據測試，搭載華為ADS的車型在匝道通過率、接管次數等高速性能方面已遙遙領先美國電動車品牌特斯拉。
此外，他也預告「在時間點上，2025年將是智慧電動汽車時代的一個分水嶺。」
據了解，該系統將在AITO問界M5華為高階智能駕駛版首發，後續阿維塔11、極狐阿爾法SHI版也將升級。
余承東介紹，走向智能電動汽車這個時代，競爭的上半場是電動化，下半場是自動化，華為ADS 2.0通過光達、毫米波雷達、攝像頭等多傳感融合的感知，能識別異形障礙物如側翻車輛及倒地大樹等，並能減速煞車停止；平均人工接管（指汽車主駕由機器變為人工駕駛）里程從100公里提升到200公里。
余承東指出，該系統一大突破是不依賴高精地圖，高精地圖覆蓋全國的難度太大，大陸道路幾乎實時在變動，只有不依賴高精地圖的智駕系統，才具備大規模上車實用的價值。
會上，華為也宣布在今年第3季將實現15個無圖城市的落地，第4季又將新增30個無圖城市的落地，達到45城，該系統可覆蓋90%城區場景。
余承東分析，2025年將是智慧電動汽車時代的一個分水嶺，智慧電動汽車與十多年前的智慧型手機時代驚人相似，自iPhone上市後，智慧型手機銷量逐步提升，包括Nokia、Sony等巨頭逐步倒下，而智慧電動汽車將重現上述變局，所以不抓住智慧化機會，無論多強大的公司，將來有可能消失。「當巨人倒下的時候，可能身體還是溫熱的」他說。
余承東說，華為智慧汽車解決方案BU研發累計投入30億美元，研發隊伍7,000人，已上市30多款智慧化組件，發展了300多家生態合作夥伴。
據中信證券一份研報表示，華為2021、2022年在車BU研發投入分別為人民幣70億元、105億元；相同數據在其他車企表現：如特斯拉2021年投入為人民幣182億元，比亞迪2021年研發投入為人民幣106億元。
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