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5G射頻濾波器矽基晶圓片項目 落戶溫州灣新區

集微網／ 集微網

集微網消息，據溫州日報報導，年產12萬片5G射頻濾波器矽基晶圓片項目日前簽約落戶溫州灣新區，溫州首家晶圓廠即將誕生。

報導稱，這一數字經濟重點項目將填補溫州集成電路產業鏈相關製造領域的空白，為打造未來創「芯」高地再添發展新動能。

省委常委、溫州市委書記劉小濤，市委副書記、市長張振豐等市領導；絲路工業互聯網促進中心主任、國興網絡有限公司總裁楊勇，星曜半導體，以及龍旗科技、華登國際等合作企業或投資團隊負責人，一同見證簽約。

報導顯示，星曜半導體於2020年落戶溫州灣新區，已成功研發出BAW WiFi 6E、n79F濾波器晶片等一系列性能穩居國內先進水平產品，此次配套晶圓製造基地項目總投資約7.5億元，規劃用地面積約60畝。

相關合作夥伴及投資團隊表示，半導體行業發展迅猛、潛力巨大，射頻濾波器晶片是重要投資方向，將攜手提高技術水平，為廣大客戶提供供應保障，發揮好產業協同效應；繼續深耕半導體行業，不斷推出高端產品，持續提升性能和質量，做強做大產業鏈；爭取把更多好項目、硬科技放在溫州，加快科技成果轉化，實現「從無到有、從小到大」，助力新興產業培育壯大。

報導還透露，下步溫州市將持續深化數字經濟創新提質「一號發展工程」，進一步聚焦集成電路設計、晶圓製造、封裝測試等上下遊領域，招引更多龍頭項目，佔領更大細分領域，在項目落地建設上提供全過程全方位的「保姆式」服務，助力集成電路全產業鏈高質量靭性發展。

半導體 晶圓廠

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