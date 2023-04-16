大陸「五一」出境遊「火得一塌糊塗」 台灣業者吃不到

中國大陸今年「五一」小長假即將到來，民眾的旅遊意願已提前噴發。據北京青年報報報導，各線上旅遊平台的數據顯示，國內遊方面，長線遊出現「井噴」，雲南、海南、四川等熱門目的地預訂大漲15倍；出境遊同樣火爆，報導稱，「壓抑了三年的出境旅遊熱情一釋放便火得一塌糊塗」。

大陸今年「五一」假期從4月29日到5月3日，共計五天。不少網友指出，只要5月4日到6日再請三天（大陸5月6日補上班），再加上5月7日是周日，就可以連放九天假。由於「五一」是大陸農曆春節後的第一個小長假，使得「五一」期間的旅遊熱度飆升。

北京青年報稱，線上旅遊平台「同程旅行」的數據顯示，截至4月11日，「五一」假期最受用戶關注的國內旅遊目的地為北京、成都、重慶、廣州、上海、西安、長沙、深圳、杭州、昆明。

每日經濟新聞則報導，「美團」的統計顯示，截至4月14日，大陸「五一」假期前一天的火車票訂單量已達今年春運峰值的2倍。「攜程」的數據也顯示，「五一」假期前一日中午過後出發的熱門線路，包括：上海-南京、上海-杭州、廣州-上海、北京-太原等路線不少車次已告售罄。

航空部分的情況也是一樣。「去哪兒」的數據顯示，多條熱門線路的機票在開賣後幾分鐘內就宣告售罄。截至14日16時，「五一」假期前一日，北京-長沙、北京-武漢、上海-廣州等多條熱門線路已一票難求。

相比於國內旅遊，今年「五一」，大陸的出境遊更是火爆。這主要是由於去年同時受新冠疫情影響，大陸民眾基本無法出國旅遊。「攜程」的統計顯示，「五一」假期大陸出境機票搜索量較去年增長逾9倍。

線上旅遊業者「途牛」指出，「五一」期間，大陸出境長線旅遊熱度最高依序為紐西蘭、埃及、杜拜、俄羅斯。出境短線旅遊部分，泰國依然穩居第一名，其次是港澳、馬爾地夫、寮國、柬埔寨等。

大陸「五一」出境遊火爆，但由於蔡政府迄今仍未開放陸客來台，因此這波商機台灣業者注定沒有機會分食。