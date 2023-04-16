河南一馬戲團表演中 獅子突然逃出籠子衝向觀眾席...

台灣日前發生狒狒從動物園逃脫事件，中國大陸則出現更驚悚的新聞，馬戲團的獅子在表演中衝出牢籠。河南洛陽一馬戲團15日表演時，兩頭獅子突然逃出籠子衝向觀眾席，嚇得眾人四處逃竄，還有人連鞋子都跑掉了。

這起事件發生在洛陽市洛龍區。根據大陸媒體與洛陽區官方微博《洛龍政務》報導，15日上午10時45分左右，「環球巔峰國際大馬戲-洛陽站巡演活動」在試演過程中，獅子意外跑出獅籠。

現場觀眾稱，當時馬戲團正在表演獅子鑽圈節目，表演現場架設有約兩人高的鐵柵欄將觀眾隔開。但由於馴獸師未將表演現場的門關好，表演中途，兩頭獅子突然一前一後從柵欄縫隙鑽出。

隨後，又有民眾拍到一頭獅子在一處停車場附近「散步」。另一段影片則顯示，現場眾多觀眾被突如其來的一幕嚇到四處逃竄，還有遊客鞋子都跑掉了。

洛陽市洛龍區通報，獅子意外跑出獅籠後，飼養員已及時將獅子誘捕入籠，未發生傷人情況。目前已責令該馬戲團停業整頓，相關調查處置工作正在有序開展。

不過隨著保育觀念提升，在傳出獅子從馬戲團逃出的消息後，不少大陸民眾也在相關報導中留言呼籲：「抵制馬戲團！抵制動物表演！」