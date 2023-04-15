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大陸防疫官員：目前僅剩烏克蘭1國限制大陸旅客入境

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸防疫官員指出，目前僅剩烏克蘭仍限制大陸旅客入境。圖為日前大陸旅客在北京首都國際機場準備搭機出遊。（中新社）
大陸防疫官員指出，目前僅剩烏克蘭仍限制大陸旅客入境。圖為日前大陸旅客在北京首都國際機場準備搭機出遊。（中新社）

大陸疫情急遽上升時，曾有多個國家與地區限制大陸旅客入境、或者要求實施強制篩檢的措施，而最新消息顯示，目前僅剩烏克蘭一國限制大陸旅客入境、強制入境後隔離的也僅有中非共和國一國。

據新京報消息，2023年大陸全國疫苗與健康大會4月15日開幕上，大陸中疾控中心研究員戚曉鵬透露，截至2023年4月11日，對於持大陸護照、從中國大陸出發、完成疫苗接種的旅行者，全球共有192個國家和地區不再強制要求提供入境前新冠檢測陰性證明，較上周新增了摩洛哥。

此外，目前仍有13個國家和地區要求提供入境前新冠檢測陰性證明，但入境後無須隔離；1個國家（中非共和國）要求需提供入境前新冠檢測陰性證明並在入境後接受隔離；1個國家（烏克蘭）限制大陸旅客入境。

而大陸國家疾控局副局長、中疾控中心主任沈洪兵則表示，2023年是疾控體系改革非常重要的一年，要將省一級和市縣一級疾控體系的機構改革做到位，各級疾控機構將負責監測預警、風險評估、流調、檢驗檢測、應急處置以及監督監管的職責。他透露，中央的中疾控由大陸國家疾控局來管理，省級層面要組建省級疾病預防控制局，「中央編辦會很快進行部署」。

他還提到，大陸傳染病監測系統眾多，如法定傳染病報告、重點傳染病監測、不明原因肺炎監測系統等，下一步要整合監測系統，建立一個強有力的、資訊互通共用的監測系統，「不能每個病都做一個，彼此也不互動，（這樣）效率不高」。

隔離 傳染病

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