王受文：正積極推進加入「數字經濟夥伴關係協定」

大陸商務部國際貿易談判代表、副部長王受文15日表示，大陸正積極推進加入「數字經濟夥伴關係協定」（DEPA），同時在推進「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的加入進程。

第一財經日報報導，就DEPA而言，王受文在廣交會貿易數字化創新發展論壇上指出，大陸既在電子商務，跨境無紙貿易和跨境數據流通等方面進行規則談判，又有具體的項目合作，包括數字的證書互認、電子合約互認和電子單證的互認等。

王受文提到，近幾年，商務部和相關部門依托上海自貿試驗區和福建自貿試驗區開展了國際貿易「單一窗口」的建設，即海關檢驗檢疫、邊檢、商務、稅務、外匯等20多個貿易監管部門集中到同一平台，實現「一次申報，數據共享」。大大便利了企業，因此「單一窗口」制度已在全大陸推開。

與此同時，商務部也已制定粵港澳大灣區全球貿易數字化領航區的建設方案，支持廣東、支持地方開展貿易數字化領域的先行先試。

在貿易方式數字化方面，王受文指出，商務部支持義烏開展國際貿易綜合改革，推進跨境電子商務的實踐，「義烏開發了線上的撮合交易工具，對市場經營戶進行了特徵畫像，供方和採購方智能篩選，為2,600多家外貿企業提供了服務。」

王受文表示，商務部目前正在和相關部門一起推進一些具體的項目合作，重組專家委員會，開展貨物貿易數字化方面指標體系的研究，推進數字化服務商與外貿企業共同解決數字化過程的相關問題。

王受文強調，商務部堅持「讓數據多跑路，讓企業少跑路」。在深入推進貿易管理數字化和貿易方式數字化的同時，商務部正在積極研究和推進貿易環節、貿易服務以及貿易主體的數字化的賦能升級。

王受文曾在3月2日表示，大陸積極推動加入高標準經貿協定也取得進展，對於CPTPP，中方和它的成員進行了不同層級的、廣泛的接觸和交流。對於DEPA也和它的成員們進行溝通。

去年8月18日，DEPA協定的成員決定成立中國加入的工作組，去年11月，DEPA的三個成員方和中國舉行了四方部長級會議，去年12月四方召開首席談判代表啟動會。