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陸祭貿易壁壘調查 劉兆玄：望兩岸將產業依存度納考量

聯合報／ 記者黃雅慧／昆山即時報導
劉兆玄15日在與昆山台商台企交流座談後受訪表示，對於陸方對台貿易壁壘調查，兩岸應該秉持WTO原則理性協商。記者黃雅慧／攝影
劉兆玄15日在與昆山台商台企交流座談後受訪表示，對於陸方對台貿易壁壘調查，兩岸應該秉持WTO原則理性協商。記者黃雅慧／攝影

大陸商務部近日對台灣限制2455項大陸商品進口實施貿易壁壘調查，該舉引發台灣工商界擔憂與熱議。對此，兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄15日於昆山受訪表示，上述行為在貿易過程中很正常，希望兩岸（官方）能秉持世界貿易組織（WTO）規範，並做理性協商，把問題弄清楚，同時也希望能將兩岸產業緊密依存這個彌足珍貴的關係納入考量。

劉兆玄表示，不光是兩岸之間，所有參與在WTO的經濟體，對貿易上產生問題時都會採取類似方式，這是很正常的做法。而在這過程中，希望兩岸能在WTO規範下，以理性、透明推動協商。

此外，劉兆玄也說，兩岸在產業上原料、零組件等供應鏈建立耗時多年，且很不容易。在當前很多國際勢力希望把原有產業鏈重組、打亂的態勢下，兩岸這些關係彌足珍貴。他提醒大家可以把這點納入考量。

劉兆玄15日出席於昆山舉辦的台商台企交流座談，會中聽取台商台企在經營現況與相關困難。同時就預計於昆山進行兩岸產業鏈創新合作，請台商提需求與建議。峰會將根據相關意見與陸方峰會研商進一步的推動計畫。

劉兆玄指出，大陸經濟勢頭正起，陸方在經濟策略與重點上有新看法，如果台商能融入，會是很重要的議題。所以兩岸企業家峰會這次在這方面做了若干討論，也有具體想法，包括如何乘這勢頭為雙方帶來更多雙贏。

具體而言，劉兆玄說，在數位化、減碳、汽車電子與工業互聯網上都有具體方案，會先做試行再擴大。他認為昆山市台商基礎豐厚，如果從昆山開始示範的話，成功機率較大。他透露或許能在汽車電子項目以昆山作為示範區。

據兩岸企業家峰會方面表示，劉兆玄於9日至16日前往北京、南京及昆山等地訪問，目的是為了出席固定每年3、4月間在南京召開的「兩岸企業家峰會雙方理事長工作會晤」，並分別與北京台商和昆山台商舉行座談會。訪陸期間已會見大陸全國政協主席王滬寧、國台辦宋濤主任、北京市委副書記殷勇市長、江蘇省委信長星書記等人。

大陸商務部 兩岸政策

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