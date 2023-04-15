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解決汽車晶片「卡脖子」 上海將建車規晶片設計和中試平台

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
要解決汽車晶片「卡脖子」窘況，上海將建立車規級晶片設計和中試公共服務平台，解決汽車晶片中小企業研發環節難題。圖/取自搜狐網
要解決汽車晶片「卡脖子」窘況，上海將建立車規級晶片設計和中試公共服務平台，解決汽車晶片中小企業研發環節難題。圖/取自搜狐網

要解決汽車晶片「卡脖子」窘況，上海將建立車規級晶片設計和中試公共服務平台，解決汽車晶片中小企業研發環節難題。同時建立汽車晶片協力廠商檢測認證平台，推動保險公司發行汽車晶片的裝車應用商業保險，以市場化方式分擔風險。

據澎湃新聞報導，汽車晶片雖然在汽車領域裡所占比例不高，但對汽車產業極為重要。目前大陸汽車晶片供給能力不足、生態體系不完善，汽車產業會因汽車晶片而產能受限。

為促進「車芯聯動」，上海市經濟和信息化委員會副主任湯文侃15日在上海汽車芯谷．全球（首屆）汽車晶片產業峰會上表示，上海將鼓勵上汽等整車企業積極參與汽車晶片投資與布局，支援組建汽車晶片專家組和產業聯盟。

湯文侃表示，上海具有豐富的技術、資金和人才資源，要解決汽車晶片的「卡脖子」環節，上海責無旁貸。將鼓勵上汽等整車企業積極參與汽車晶片的投資與布局，覆蓋通信、MCU（微控制元件）等各類晶片產品，支援聯合電子等核心零部件企業積極發揮橋樑作用，對晶片企業要形成有效需求帶動。

同時，支持組建汽車晶片專家組和產業聯盟，逐步破解跨行業的技術交流難題，支持舉辦全球汽車晶片產業峰會、全球汽車電子高峰論壇等一系列國際交流活動。

湯文侃表示，上海市接下來準備積極推動幾個關鍵功能平台的建設，在上海嘉定建立車規級晶片設計和中試的公共服務平台，解決汽車晶片中小企業研發環節的難題。同時在上海嘉定建立汽車晶片協力廠商檢測認證平台，還要透過人才專項獎勵政策，強化技術人才儲備。

同時，圍繞自主的車規級晶片上車應用，計畫以揭榜掛帥的形式，面向各類創新主體，爭取各類專案，推動保險公司推出汽車晶片的裝車應用商業保險，以市場化方式分擔風險。同時要發揮上海優勢，鼓勵金融企業，針對性研製汽車晶片領域的金融產品。

上海 保險

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