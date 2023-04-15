史上最大廣交會開幕　中國外貿供給能力全面恢復

史上最大規模的「第133屆中國進出口商品交易會（廣交會）」今天正式開幕。澎湃新聞今天報導說，在昨天晚上舉辦的「第133屆廣交會暨第二屆珠江國際貿易論壇」的開幕儀式上，大陸商務部副部長王受文表示，中國大陸今年第一季度的外貿平穩開局，傳遞了一個積極的信號：中國外貿供給能力在全面地恢復，中國對世界產品的需求也在逐步地回穩。

王受文說，廣交會是聯通中國與世界的貿易橋樑，為服務國際貿易，促進內外連通，推動經濟發展作出了重要貢獻。今年的廣交會全面恢復線下展，受到了廣泛的關注和期盼。廣交會啟用了新的展館，總的面積達到了150萬平方公尺，將近35000家中外企業將參加線下的展覽。

王受文表示，廣交會有一個鮮明的特徵，就是專業化與數字化。從本屆廣交會起，將常態化地運營線上平台，為39000家國內外的參展企業提供全天候的服務，讓全球數十萬採購商可以足不出戶隨時採購。我們也為大家準備了豐富的線上產品，達到305萬件，其中新品達到80萬件，綠色低碳產品達到50萬件，智能產品達到13萬件，線上展覽與線下展覽，相互引流，聯動互促，將為全球的展客商創造無限的商機。

王受文表示，今天中國經濟正呈現積極向好的態勢，國際貨幣基金組織（IMF）最近上調了中國經濟的增長預期。中國堅持對外開放的基本國策、堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷以中國的新發展為世界提供新的機遇。今年一季度，中國的外貿呈現了平穩的開局，逐月向好的局面呈現在大家的眼前，這傳遞了一個積極的信號：中國外貿供給能力在全面地恢復，中國對世界產品的需求也在逐步地回穩。

王受文還表示，中國外貿企業的主體更趨活躍，一季度中國有進出口業績的企業達到了將近46萬家，增長了接近6%。其中民營企業占到外貿總值的52%。在參加廣交會的廣大的參展商中，正是這些全國外貿出口企業的優秀代表。相信我國有能力推動外貿穩規模、優結構，實現全年的外貿增長的目標，為世界經濟的複蘇作出中國的貢獻。

廣交會創辦於1957 年春，每年春秋兩季在廣州舉辦。由商務部和廣東省人民政府聯合主辦，是中國目前歷史最長、規模最大、商品最全、採購商最多且來源最廣、成交效果最好、信譽最佳的綜合性國際貿易盛會，被譽為中國第一展，中國外貿的「晴雨表」和「風向標」。

這一屆廣交會於4月15日-5月5日分三期在廣州琶洲廣交會展館舉辦，同時也開始了常態化運營線上平台。這屆廣交會更是歷史上規模最大的一屆。