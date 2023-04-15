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歐盟對兩岸不銹鋼管件反傾銷關稅 延長五年

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
歐盟執委會14日表示，將對來自中國大陸和台灣的不銹鋼管件的反傾銷關稅延長五年，並將其延長令擴至馬來西亞。圖／網路照片
歐盟執委會14日表示，將對來自中國大陸和台灣的不銹鋼管件的反傾銷關稅延長五年，並將其延長令擴至馬來西亞。圖／網路照片

外媒報導，歐盟執委會14日表示，將對來自中國大陸和台灣的不銹鋼管件的反傾銷關稅延長五年，並將其延長令擴至馬來西亞。歐盟執委會認為，取消關稅將導致歐盟市場每年價值約1億歐元市場繼續受到傾銷。

歐盟自2017年以來針對不鏽鋼管和管件實施反傾銷措施擴展到馬來西亞，因為調查發現中國大陸生產商在馬來西亞使用組裝業務來逃避適用的關稅。

台灣的關稅從5.1％到12.1％不等；中國大陸的關稅從30.7％到64.9％不等。從馬來西亞進口的稅率為64.9％。

歐盟委員會稱，真正是馬來西亞的兩家生產商—Pantech Stainless and Alloy Industries 和 SPI United將不受這些反傾銷措施約束。

歐盟在2015年也就已針對中國大陸與台灣出口的冷軋不銹鋼捲產品實施反傾銷關稅，2021年還延長相關措施。

其中，對中國大陸出口的不銹鋼捲維持 25.3％關稅，對台灣的冷軋不銹鋼捲產品出口商維持6.8％反傾銷稅。由於台廠輸歐比重本來就不高，加上中國大陸相關稅率比台灣高出許多，業界人士認為對台廠來說仍相對有利。

馬來西亞 歐盟

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