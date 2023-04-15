被烏克蘭列入「戰爭資助商」 小米：從不支持戰爭

烏克蘭國家預防腐敗局當地時間13日發布公告，將小米公司列入所謂「國際戰爭贊助商」名單，進而施加制裁。對此，小米公司發言人14日在官方微博回應「強烈反對」，並稱「我們希望世界和平，從不支持戰爭。」

小米聲明稱：「小米集團是一家成立於北京的全球性企業，我們面向全球消費者提供高品質的民用智慧手機和家用電器設備。我們堅信全球每個消費者都應該有獲取通訊工具和互聯網資訊的權利。我們在全球一百多個國家及地區開展消費者業務，並嚴格遵守經營所在地的法律法規。」

小米聲明還指，「我們強烈反對烏克蘭國家預防腐敗局把小米入『International sponsors of war』名單。我們希望世界和平，從不支持戰爭。我們的使命是堅持做感動人心、價格厚道的好產品，讓全世界每個人都能享受科技帶來的美好生活。」

據澎湃新聞援引烏克蘭媒體《基輔獨立版》報導，13日烏克蘭國家預防腐敗局宣布，將小米公司列為「國際戰爭贊助商」。該名單列入了烏方認為在俄烏衝突爆發以來一直在「資助」俄羅斯的多家外國企業。但實際上，它們大多僅僅是沒有在去年2月24日之後撤出俄羅斯市場的外國企業。

烏克蘭國家反腐敗局的新聞稿件顯示，將小米公司列入戰爭國際贊助商名單的原因是，該公司在俄羅斯「全面入侵」後，不僅仍在俄羅斯國內繼續經營，還是該「恐怖主義國家」智慧手機銷售的領導品牌。

此外，該公告還列舉了一些小米公司擴大其駐俄羅斯辦事處人員規模的行為，稱這意味著小米公司希望擴大在俄羅斯市場的存在。

烏克蘭國家反腐敗局官方推特顯示，自2018年至今，小米在俄羅斯線上商店的銷售中排名第一，並在整個俄羅斯擁有龐大的線下官方授權零售網路。烏國家反腐敗局稱，從2022年第3季的數據來看，與前1季相比，小米向俄羅斯的供貨量增加了39％。

據官方數據，在2021年小米俄羅斯分公司的營收達到2.02億美元。烏克蘭國家反腐敗局聲稱，這是一筆巨額資金，需要繳納大量稅款，這些稅款被用來支持俄羅斯軍隊，發動對烏克蘭的戰爭。

此外，小米目前正在積極恢復其在俄羅斯辦公室的招聘工作，並宣佈了旗艦智慧手機正式開售，這表明該公司打算在俄羅斯全面恢復業務。因此，烏方認為小米公司贊助了恐怖主義國家的軍事侵略，並將承擔其行為的聲譽和法律後果。

目前，烏克蘭國家反腐敗局已將21家公司列入戰爭國際贊助商名單。