我駐斐濟代表處復名後 陸副外長到訪籲「相互尊重核心利益」

我駐斐濟代表處在3月28日由「駐斐濟台北商務辦事處」復名為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」後，引起兩岸關注，最新發展是大陸外交部副部長馬朝旭4月14日到訪斐濟時強調，願與斐方在「相互尊重核心利益」的基礎上，加強互利合作。

據大陸外交部官網消息，馬朝旭14日分別會見斐濟議會議長拉拉巴拉武、副總理卡米卡米加、總理府助理部長圖布納。馬朝旭表示，中斐建交48年來，大陸始終將斐濟「當作好朋友、好兄弟、好夥伴」，盡己所能支持斐方發展振興。他強調，新形勢下，大陸願同斐方在相互尊重核心利益的基礎上，加強互利合作，把兩國關係推向前進。

官方並指斐濟期待繼續與大陸加強各領域合作，並強調「堅持一個中國原則」。此前大陸外交部曾於3月28日就我駐斐濟使館復名一事回應稱，「反對任何企圖製造『兩個中國』、『一中一台』的圖謀，這種圖謀也不會得逞」。

大陸新任駐斐濟大使周劍甫於2月2日向斐濟總統卡托尼韋雷遞交國書，據大陸駐斐濟使館消息，當時周劍表示，在他抵斐第三天即接受其遞交國書，「彰顯了斐方發展對華關係的速度」，他也稱大陸「讚賞斐方長期恪守一個中國原則」，而卡托尼韋雷則指出，斐濟「尊重中國的主權和領土完整」。

就在我方使館復名前幾日，大陸才在斐濟啟用「中國—太平洋島國菌草技術示範中心」，成為在該地區推廣菌草技術、輻射周邊太平洋島國的中心。

馬朝旭此次訪問斐濟前，已先到訪澳洲，並舉行「中澳外交部政治磋商」。馬朝旭在與澳洲外交貿易部秘書長安思捷舉行的磋商中提到，「當前中澳關係出現改善和發展的勢頭，符合兩國和兩國人民的根本利益」。