惠譽、標普發報告：大陸房地產市場已顯企穩跡象

惠譽評級、標普兩大國際信評機構近期均發布最新中國房地產報告，惠譽指出，中國房地產市場已顯現企穩跡象，預計房市溫和回暖勢頭將在第2季得以延續。標普報告認為，中國開發商銷售狀況有望在2023年下半年恢復。

惠譽在報告中稱，2023年以來，中國房地產市場已顯現企穩跡象。惠譽預計，受益於經濟的持續復甦、政府的支持舉措以及去年同期的低基數，房市溫和回暖勢頭將在第2季得以延續。

惠譽預計，若復甦勢頭持續，國有房企和少數未出險的民營房企將成為主要受益者，因為這些企業財務實力更為雄厚，能夠啟動新項目並為市場補充待售房源。

但惠譽也提到，預計房地產銷售趨穩不會拉動出險房企顯著復甦，特別是正在經歷債務重整的房企。由於「保交樓」仍是優先事項，許多此類房企將不得不調動其大部分資源確保爛尾專案在未來幾年順利竣工並完成交付。購房者對此類房企的信心下滑，且恢復尚需時日，這也可能提高其專案的營運資金要求。

惠譽表示，融資環境也將維持分化態勢，因為大多數受困房企的合約銷售額在中短期內趨穩的可能性較低。對國有房企及財力較強的民營房企而言，其流動性及融資狀況的持續改善也將繼續取決於新建商品住宅銷售更為普遍的回升。

除惠譽外，另一國際評級機構標普在近期的報告中認為，中國開發商銷售狀況有望在2023年下半年恢復。然而，由於住房交付仍需時日，所以開發商的盈利水準和杠杆率或將在2024年之後才能受益於銷售的改善。

標普全球評級分析師劉卓謙稱，2022年的存貨減值計提打擊了中國地產行業的盈利，而2023年可能會進一步計提減值。出險開發商目前面臨著債務重組、退市甚至清算等諸多障礙。