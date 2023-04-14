台灣東北空域劃禁飛區？　汪文斌：「禁飛區」的說法是不準確的

依據大陸《澎湃新聞》報導，大陸外交部發言人汪文斌下午主持例行記者會時，有記者提問中國的海事部門近日宣佈在周日將會在台灣島北部設立一個「禁飛區」，並且警告可能會有火箭殘骸的墜落。汪文斌回應時對於「禁飛區」的報導用語表示，這個說法是不準確的。

汪文斌表示，近期中方的民航部門和有關的海事部門都發布了相關的通告，經向主管部門了解，按照慣例，民航部門提前發布航天活動影響空域的預告和通告，旨在提醒有關空中交通服務部門和空域用戶注意活動影響，是確保飛行安全負責任的做法。針對此次航天活動發布的預告和通告，包含了可能影響的空域範圍。

他說，「我注意到前期有報導指出說中方劃設了禁飛區，這個說法是不准確的。相關空中交通服務部門應當據此採取措施，保障飛行安全。」