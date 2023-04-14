影／疫情斷3年...大陸漁民海難枉死金門海域 紅會今助死者魂歸故里

受到新冠肺炎疫情影響，小三通暫停將近3年，兩岸交流停擺，連帶的因為海難枉死在金廈海域間的大陸漁民，也無法魂歸故里，金門縣紅十字會在內政部移民署金門縣服務站的協助下，今天共協助3批共6位大陸人士來金門協助領回海難親屬的骨灰罈，這也是小三通重啟後，紅會安排的特殊人道援助，讓家屬相當感激。

金門縣紅十字會總幹事呂忠飛表示，因為小三通暫停，兩岸往來不易，這3年間共有5具大陸漁民的屍體漂流到金門，但因為漁民的家屬無法過來認屍，以致這些大體長期停放在金門縣殯葬所，其中有3具漁民屍體，因為海難漂流到金門，在兩岸的司法單位合作下，抽絲剝繭發現是一家人，後來經過官方驗證後，將大體火化。

另外有2具因為家人無法來金，金門地檢署等相關單位無法完成驗屍認證，所以遲遲未火化，僅能將大體暫時存放在殯葬所。

呂忠飛也說，得知小三通重啟的消息，家屬也頻頻跟紅十字會聯繫，希望能過來將家人的骨灰帶回去，經過包括內政部移民署金門縣服務站、移民署金門專勤隊、陸委會、海基會等單位協助，總算將這項超級任務完成，讓遇難者都能魂歸故里，讓他們的靈魂得以安息。