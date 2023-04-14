影／疫情斷3年...大陸漁民海難枉死金門海域 紅會今助死者魂歸故里
受到新冠肺炎疫情影響，小三通暫停將近3年，兩岸交流停擺，連帶的因為海難枉死在金廈海域間的大陸漁民，也無法魂歸故里，金門縣紅十字會在內政部移民署金門縣服務站的協助下，今天共協助3批共6位大陸人士來金門協助領回海難親屬的骨灰罈，這也是小三通重啟後，紅會安排的特殊人道援助，讓家屬相當感激。
金門縣紅十字會總幹事呂忠飛表示，因為小三通暫停，兩岸往來不易，這3年間共有5具大陸漁民的屍體漂流到金門，但因為漁民的家屬無法過來認屍，以致這些大體長期停放在金門縣殯葬所，其中有3具漁民屍體，因為海難漂流到金門，在兩岸的司法單位合作下，抽絲剝繭發現是一家人，後來經過官方驗證後，將大體火化。
另外有2具因為家人無法來金，金門地檢署等相關單位無法完成驗屍認證，所以遲遲未火化，僅能將大體暫時存放在殯葬所。
呂忠飛也說，得知小三通重啟的消息，家屬也頻頻跟紅十字會聯繫，希望能過來將家人的骨灰帶回去，經過包括內政部移民署金門縣服務站、移民署金門專勤隊、陸委會、海基會等單位協助，總算將這項超級任務完成，讓遇難者都能魂歸故里，讓他們的靈魂得以安息。
今天在呂忠飛的陪同下，搭乘9點船班抵達金門大陸家屬陳先生表示，感謝金門紅會的幫忙，讓他們得以完成將父親骨灰帶回去的願望，他們希望盡快辦理好驗屍等程序，將大體火化，希望明天就可以帶著爸爸的骨灰回家。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言