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影／疫情斷3年...大陸漁民海難枉死金門海域 紅會今助死者魂歸故里

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣紅十字會總幹事呂忠飛今天陪同先前海難喪生的大陸漁民家屬到金門認屍，並在移民署金門專勤隊副隊長王愷（左）的協助下，順利入境。記者蔡家蓁／攝影
金門縣紅十字會總幹事呂忠飛今天陪同先前海難喪生的大陸漁民家屬到金門認屍，並在移民署金門專勤隊副隊長王愷（左）的協助下，順利入境。記者蔡家蓁／攝影

受到新冠肺炎疫情影響，小三通暫停將近3年，兩岸交流停擺，連帶的因為海難枉死在金廈海域間的大陸漁民，也無法魂歸故里，金門縣紅十字會在內政部移民署金門縣服務站的協助下，今天共協助3批共6位大陸人士來金門協助領回海難親屬的骨灰罈，這也是小三通重啟後，紅會安排的特殊人道援助，讓家屬相當感激。

金門縣紅十字會總幹事呂忠飛表示，因為小三通暫停，兩岸往來不易，這3年間共有5具大陸漁民的屍體漂流到金門，但因為漁民的家屬無法過來認屍，以致這些大體長期停放在金門縣殯葬所，其中有3具漁民屍體，因為海難漂流到金門，在兩岸的司法單位合作下，抽絲剝繭發現是一家人，後來經過官方驗證後，將大體火化。

另外有2具因為家人無法來金，金門地檢署等相關單位無法完成驗屍認證，所以遲遲未火化，僅能將大體暫時存放在殯葬所。

呂忠飛也說，得知小三通重啟的消息，家屬也頻頻跟紅十字會聯繫，希望能過來將家人的骨灰帶回去，經過包括內政部移民署金門縣服務站、移民署金門專勤隊、陸委會、海基會等單位協助，總算將這項超級任務完成，讓遇難者都能魂歸故里，讓他們的靈魂得以安息。

今天在呂忠飛的陪同下，搭乘9點船班抵達金門大陸家屬陳先生表示，感謝金門紅會的幫忙，讓他們得以完成將父親骨灰帶回去的願望，他們希望盡快辦理好驗屍等程序，將大體火化，希望明天就可以帶著爸爸的骨灰回家。

金門縣紅十字會總幹事呂忠飛今天陪同先前海難喪生的大陸漁民家屬到金門認屍，希望讓這些死者可以魂歸故里。記者蔡家蓁／攝影
金門縣紅十字會總幹事呂忠飛今天陪同先前海難喪生的大陸漁民家屬到金門認屍，希望讓這些死者可以魂歸故里。記者蔡家蓁／攝影
金門縣紅十字會總幹事呂忠飛表示，因為小三通暫停，兩岸往來不易，這3年間共有5具大陸漁民的屍體漂流到金門，今天在各單位的幫助下，終於讓這些死者可以魂歸故里。記者蔡家蓁／攝影
金門縣紅十字會總幹事呂忠飛表示，因為小三通暫停，兩岸往來不易，這3年間共有5具大陸漁民的屍體漂流到金門，今天在各單位的幫助下，終於讓這些死者可以魂歸故里。記者蔡家蓁／攝影

金門 移民署 漁民

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