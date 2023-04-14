魯拉訪陸首日 菜鳥即與巴西郵政簽署戰略合作協議

據大陸山東齊魯晚報旗下的網媒《齊魯壹點》今天報導，4月12日阿里巴巴旗下的物流公司「菜鳥」與巴西郵政（以下簡稱巴郵）在杭州簽署了戰略合作協議，雙方將深化國際快遞、物流科技等領域的合作，全面加強國際快遞服務在巴西市場的末端網絡建設，為全球商家和消費者提供高質量的跨境物流服務。

「菜鳥」又稱「中國智能物流網絡有限公司」，是由阿里巴巴集團創立的一家物流供應商」這項簽署儀式在巴西總統魯拉開展對中國的國事訪問的第一天舉行，作為魯拉率領的商業代表團中的成員，巴郵CEO多斯桑托斯首站就到達菜鳥總部，與菜鳥CEO萬霖就雙方的多項合作深入探討，並簽署戰略合作協議。

報導說，巴西是拉丁美洲最大的經濟體之一，是互聯網客戶最多的拉美國家，以及全球第三大互聯網市場，而其80%國際包裹來自於中國。依據大陸商務部最新數據顯示，2022年中巴雙邊貿易額達1714.9億美元，中國已連續14年成為巴西最大的貿易夥伴。

菜鳥與巴郵將圍繞國際航空貨運、本地物流基建、數智物流技術等展開合作，共同優化進出口貿易物流服務及產品，打造「端到端」全鏈路解決方案，優化中國．巴西的國際快遞產品，服務更多平台、商家及消費者。

菜鳥CEO萬霖表示，全球化一直以來是菜鳥的核心戰略之一，菜鳥國際快遞已經服務了數十萬跨境商家，並正在加速端到端的物流能力建設。未來，菜鳥將與巴郵更深入合作，助力中巴商貿往來。巴郵CEO多斯桑托斯則表示，雙方合作的達成，將進一步優化巴郵及菜鳥物流運營效率。他提到，巴西物流行業有數百家公司參與競爭，其中不乏跨國巨頭。只有不斷創新、並以客戶為中心，著眼未來不斷發展，才能始終保持領先。

數據顯示，2023年3月，菜鳥國際快遞在巴西的末端配送業務同比去年增長超70%。目前菜鳥每周有8班貨運包機從中國飛往巴西。

報導說，菜鳥已在全球佈局6大智慧物流樞紐，每月有240多架包機用於幹線運輸，並和全球超過60個口岸合作建立智能清關系統，其中菜鳥國際快遞的「5美元10日達」 物流產品已覆蓋20個國家，助力更多跨境商家「用一杯咖啡錢送全球」。