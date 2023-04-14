易綱出席G20央行長會稱 並會見美聯儲主席鮑威爾

依據中國人民銀行官網發布的新聞稱，人行行長易綱參加二十國集團（G20）在國際貨幣基金組織春季會議期間，召開的今年第二次G20財長和央行行長會，易綱在發言中表示，中國經濟正在企穩回升，通脹保持低位，房地產市場出現積極變化，預計今年GDP增速將達5%左右。

不過，人行發布的另一訊息更令人關注，即易綱在這場央行行長會議之前，已於4月11日藉出席國際貨幣基金組織/世界銀行春季例會期間，會見了美聯儲主席鮑威爾，雙方就中美經濟金融形勢交換了意見。但只有寥寥數句，沒有透露更多內容。

關於央行行長會議的新聞稿中表示，這次G20財長與央行行長會議主要討論了促進全球經濟復甦、完善國際金融架構、發展可持續金融、提升金融部門韌性、促進普惠金融以及國際稅收等領域的工作進展。易綱出席會議，副行長宣昌能陪同參會。

人行稱，會議成員普遍認為，受高通脹、貨幣政策收緊、地緣局勢緊張等系列因素影響，全球經濟仍面臨較大下行風險。部分成員關注近期發達經濟體銀行業動盪帶來的不確定性。各方同意加強政策協調，共同促進全球經濟復甦、維護金融穩定。

而會議支持加強全球金融安全網，重申將推進國際貨幣基金組織第16次份額總檢查如期完成。各方呼籲更多國家參與特別提款權轉借，支持落實好債務處置共同框架，幫助脆弱經濟體經濟復甦。

會議並肯定了G20可持續金融工作組在完善動員充足氣候融資機制、促進可持續發展目標相關融資、加強可持續金融能力建設三方面工作的積極進展，期待工作組提出相關政策建議。各方支持加強加密資產監管的國際協調，同意更新《G20普惠金融行動計劃》。

易綱在發言中表示，中國經濟正在企穩回升，通脹保持低位，房地產市場出現積極變化，預計今年GDP增速將達5%左右。易綱強調，各方應採取切實行動確保第16次份額總檢查如期順利完成，中方願與各方一道落實債務處置共同框架。易綱感謝各方對G20可持續金融工作組工作的支持，並表示人民銀行作為工作組聯合主席，將與各方密切合作完成今年工作任務。