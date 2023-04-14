今年目標 海南拓展東南亞經貿投資

中共海南省委12日舉行「蓬勃興起自貿港」專場新聞發布會，海南省委副書記、代省長劉小明表示，高水平開放是海南自貿港建設的鮮明標識，未來海南將繼續堅持以開放為先，發揮好改革開放綜合試驗平台作用，推動形成全面開放新格局。

據香港中通社報導，劉小明說，實踐表明，海南對外開放的程度有多深，決定了高質量發展的水平有多高，為此海南省委、省政府提出了「兩搶兩大」（搶人才、搶招商、大開放、大改革）工作部署。今年以來，全省上下高規格、高頻次、大力度走出去「搶人才、搶招商」，這實際上也是「大開放、大改革」的體現。

劉小明舉例稱，前段時間海南舉辦的「百場萬崗．四城同辦」2023年校招活動，和這段時間舉辦的博鰲亞洲論壇2023年年會及第三屆消博會，都充分彰顯了海南推動「大開放、大改革」是有實實在在行動的，也是有力度的。

劉小明表示，未來海南將繼續發揮好改革開放綜合試驗平台作用，主動對標世界最高水平開放形態。充分釋放RCEP與海南自貿港政策疊加效應，先行先試CPTPP、DEPA等國際高標準經貿規則。

劉小明說，今年的重點是瞄準東南亞國家，拓展經貿和投資合作。

根據「中華人民共和國海南自由貿易港法」，中國大陸在海南島全島設立海南自由貿易港，將分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系，實現貿易、投資、跨境資金流動、人員進出、運輸來往自由便利和數據安全有序流動。