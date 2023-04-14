法國達飛公司大陸航線+1 巴黎全貨機飛抵廣州

法國達飛航空貨運公司330F全貨機4月13日凌晨從巴黎飛抵廣州白雲國際機場，標誌著該機場今年首條洲際全貨運航線—巴黎至廣州至巴黎全貨機航線正式開通。中新社指出，法國達飛航空貨運公司也是今年以來首個進入廣州航空市場的歐洲航空貨運公司。

報導稱，巴黎至廣州至巴黎全貨機首航航班於當地時間4月11日22時從法國巴黎起飛，技術經停阿布達比後，於北京時間4月13日2時降落在廣州白雲國際機場，13日5時從廣州白雲國際機場出港，滿載58噸貨物飛往巴黎。

這條航線航班運載的貨物以電商、電子產品和生鮮冷鏈貨物為主。按照計劃，該航線計劃每周執行三班，執飛機型為空巴330F或波音777F，預計每年可為廣州白雲國際機場帶來超過2萬噸國際貨運吞吐量增長。

達飛中國首席執行官何律鐸表示，去年10月，法國達飛航空貨運公司開通香港至巴黎航線；今年2月，開通了從巴黎飛往上海的定期航班。此次廣州至巴黎的航線正式開通，標誌著法國達飛航空貨運公司在中國區的又一戰略性發展，拓展了其在重要目的地城市的業務網絡。

廣東省機場管理集團有限公司表示，達飛航空貨運公司成功通航廣州，只是廣州白雲國際機場今年拓展貨運航空市場特別是開拓國際貨運航線的一個序章，隨著更多國際特別是洲際貨運航線陸續開通，廣州國際貨運航空樞紐建設將進入一個高質量發展的新階段。

中新社指出，今年以來，廣州白雲國際機場已新開廣州往返青島、南京、重慶、寧波等地的貨運航線，今年還計劃至少新增三條貨運航線，每周至少增加45班次的貨運航班。目前，該機場已擁有超過60條貨運航線。

數據顯示，2022年，廣州白雲國際機場貨郵吞吐量188.45萬噸，貨郵吞吐量自2020年以來連續三年穩居中國大陸機場第二名。