湖南中東貨運航線首航

據中新社報導，4月12日22時30分，大陸順豐航空O37591航班滿載50噸跨境電商產品、機械設備、電子產品、服裝紡織貨物從湖南長沙黃花國際機場騰空而起，象徵長沙至以色列特拉維夫全貨運航線正式開通，這也是湖南首條定期中東貨運航線。

長沙至特拉維夫定期貨運航線由順豐航空承運，使用機型為波音767-300BCF全貨機，最大業載量約58噸，初期按每周兩班運行，後期結合市場需求，可增加至每周4班，預計將全年為長沙機場新增約0.7萬噸貨郵吞吐量。

特拉維夫作為以色列的首都及政治、金融、文化交流中心，位於中東地區的地中海沿岸，處於亞、非、歐大陸三大洲交界處，是物流口岸重要樞紐之一。此航線將連接湖南與中東經濟動脈，為深化湖南和以色列在生物科技、先進製作、信息技術和綠色發展等諸多領域的交流合作搭建空中通道。