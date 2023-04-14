做好五措施 陸能源局：全國供電有保障

大陸國家能源局綜合司司長梁昌新表示，預計今年中國大陸全國最大電力負荷可能超過13.6億千瓦，較去年有較大的增長。據研判，今年全國電力供應總體有保障，但部分省分在高峰時段可能會出現用電緊張。

梁昌新12日在由大陸國務院新聞辦公室舉行的「權威部門話開局」系列主題新聞發布會上表示，國家能源局將加強統籌協調，全力做好以下五方面的工作：

一、抓好監測分析預警：做好電力供需形勢常態化的監測工作，迎峰度夏期間，按照「一省一策」抓好電力保供工作。汛前繼續密切監測雲南、貴州等地的來水情況及供需形勢，充分考慮汛期來水的不確定性，提早準備迎峰度夏電力保供工作。

二、加大支撐性電源和輸電通道建設投產：按照「適度超前、留有裕度」原則，督促各類電源迎峰度夏前投產發揮保供作用。

其中，支撐性電源不少於1,700萬千瓦。持續優化區域主網架結構，增強應急保障能力。

三、確保電煤充足供應：重點保障電煤供應的量、質和價。督促指導地方加快建設煤礦手續的辦理，推動已核准項目盡快開工建設，在建煤礦進一步優化工期安排，盡快投產達產。

督促各省密切跟蹤電煤長期協議保質保量簽訂和履約情況，積極做好督促落實和協調工作。

四、全力做好機組穩發滿發工作：督促發電企業落實電煤、燃氣的穩定供應，保質保量簽訂電煤和燃氣的中長期協議，並加大力度監管履約情況。

督促發電企業強化生產運行和設備的運維管理，堅決服從調度指令，確保發電機組能頂得上、發得出、穩得住。

五、科學做好負荷管理工作：督促地方引導社會支持、理解、參與需求側響應，進一步提升需求側響應能力，有效消解高峰時段壓力，督促地方進一步優化有序用電方案並精準細化執行。