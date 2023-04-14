滬工程投資437億 增長9%

上海市政府新聞辦12日舉辦「營造一流營商環境服務構建新發展格局」系列新聞發布會指出，今年第一季，上海市建築業產值預計實現正增長，全市重大工程完成投資人民幣437億元，占全年計畫的20.3％，年比增長9.1%。

上海市住房和城鄉建設管理委員會主任胡廣傑說，「工程建設領域是優化營商環境工作的重要一環」。在工程建設項目審批制度改革中推出「樁基先行」、「分期驗收」、「區域評估」、「六票統籌」等舉措，有力助推了全市固定資產穩投資和建築業穩增長，得到市場主體的普遍認可。

據統計，2022年，上海市建築業克服疫情影響，實現正增長，總產值達人民幣9,273.90億元。市重大工程建設任務全面完成，全年完成投資人民幣2,099億元，增長7.2％。

中新社指出，2018年以來，上海已連續出台5個版本的改革方案和配套政策，全力推進工程建設項目審批制度改革，取得了積極成效。近日上海發布「關於深化系統集成推動上海市工程建設領域營商環境一體化改革的實施意見」（以下簡稱「6.0方案」），圍繞「五個著力」，提出20項重點任務措施，全面對標國際公開、權威的營商環境評判規則和先進實踐。

胡廣傑說，「6.0方案」的「先進性」體現在全面對標國際公開、權威的營商環境評判規則和先進實踐，注重把握其底層邏輯和工作要求，從監管、服務、效率三個維度攻堅發力，將世界銀行最新的方法理念貫徹到工程建設領域營商環境改革的各項工作中。

下一步，上海市將加快制定「6.0版方案」各項配套政策細則，構建系統集成、協同高效的「1+X」改革政策體系，持之以恆抓好各項舉措落地實施，不斷提升市場主體的獲得感以及滿意度，奮力營造市場化、法治化、國際化的工程建設領域營商環境。