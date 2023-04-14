北京237項改革 優化營商環境

北京近日公布「北京市全面優化營商環境助力企業高質量發展實施方案」，即「北京優化營商環境6.0版」改革方案。據中新社報導，北京將加大困境企業挽救力度，加強企業破產援助資金管理，為市場主體減負紓困、恢復發展提供司法動能。

北京市發展和改革委員會主任楊秀玲表示，過去五年，北京以提升企業民眾獲得感為目標，以市場化、法治化、國際化為導向，推出優化營商環境1.0版至5.0版改革，實施共計1,000餘項改革舉措，集中力量破解制約企業發展的體制機制障礙和堵點難點問題。

報導稱，北京優化營商環境6.0版改革將通過237項改革任務，重點營造公平競爭的市場環境、良法善治的法治環境、開放包容的投資貿易環境、便利高效的政務環境和京津冀一流營商環境等五大環境，更大力度推動重點領域改革實現從「量變」到「質變」。

楊秀玲指出，圍繞企業服務，北京將提升「12345」服務熱線的質效，企業提出的問題要「件件有著落、事事有回音」。要進一步優化「服務包」的機制，企業訴求力爭實現「全程網辦」。要建立基層企業的服務網絡，實現「註册即聯繫、聯繫即服務」。

楊秀玲稱，要有效提升政策可獲得性，加快建設「京策」平台，重點解決企業反映強烈的政策「找不著」、「看不懂」、「用不上」等問題，逐步實現行政給付、稅費減免、財政補貼等政策「免申即享」、「即申即享」全覆蓋，推動更多服務事項實現「全程網辦」、「跨省通辦」，大幅提升企業民眾辦事便利度。

北京市高級人民法院民二庭庭長李洛雲也表示，北京法院將持續為優化營商環境提供更加優質高效的司法保障。在知識產權審判方面，將持續加大對重點領域、新興產業的司法保護力度，加強法院對適用懲罰性賠償的法定要件、計算方式的理解與適用，適時發布典型案例，進一步發揮懲罰性賠償遏制侵權、激勵創新的作用。

李洛雲指出，北京法院將加大困境企業挽救力度，加強企業破產援助資金管理，完善管理人履職規範體系建設，更好地助力小微企業轉型升級。

數據顯示，截至目前，北京已累計認定「專精特新」中小企業超過6,000家，其中國家級專精特新「小巨人」企業達到588家，數量在中國大陸全國居於首位。