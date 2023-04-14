為車市注入活力 上海國際車展18日登場

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第20屆上海國際汽車工業展覽會將於4月18日至27日在國家會展中心（上海）登場，新華社指出，這也是中國大陸疫情防控政策調整後首個國際A級車展，將為全球汽車市場注入活力。

報導稱，2023上海車展共吸引了全球1,000多家企業積極參展，展出總面積超過36萬平方米，啟用國家會展中心（上海）13個室內展館。展會日程安排上，4月18日至19日為媒體日，僅接待海內外新聞媒體；4月20日至21日為專業觀眾日；4月22日至27日為專業、公眾觀眾日。

新華社稱，全球車企齊聚上海，彰顯出強大活力。上海車展吸引海內外主流汽車品牌高規格參展，匯集外資汽車巨頭、大型中國汽車企業、造車新勢力及汽車科技與供應鏈相關企業。

為打造精彩的2023上海車展，主辦單位積極應對，就大客流、交通、住宿、餐飲等做好各項應急預案。

上海 車展 疫情

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