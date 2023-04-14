陸消費市場回暖 邁入復甦階段

全球領先的消費者研究與零售監測公司尼爾森IQ13日發布的報告指出，隨著中國大陸疫情防控平穩轉段，各地消費提振措施陸續出台，中國消費市場逐漸回暖，邁入復甦進程。

中新社報導，尼爾森IQ發布的「2023年中國零售市場復甦展望」顯示，2023年起，中國大陸餐飲及重點企業銷售額呈現6.8％的增長，現代渠道主要零售商春節期間快消品銷售增長5.3％，體現出整體消費潛力巨大；中國消費者信心也在逐步回暖。

尼爾森IQ的分析認為，四大要素是決定消費復甦的關鍵。

首先，經濟發展恢復，提升消費者消費能力和消費意願是消費復甦的基本條件；其次，理解消費者在現實狀況下的消費心態、需求和行為是促進消費復甦的開端；再者，打造滿足消費者需求的消費場景是激發消費活力的土壤；最後，提供符合消費者期待與需求的產品及價格是促成交易的關鍵。

報告顯示，即使2022年中國零售市場受到多重挑戰，快消品類仍存在結構性的增長機會。在2022年，飲料、休閒零食、酒類、寵物食品及維生素的全渠道銷售對比前兩年均有增長。

展望今年中國消費市場發展態勢，尼爾森IQ中國區董事總經理宋燁認為，2023年中國經濟蓄勢待發，政府多措並舉大力提振消費信心，為消費復甦打下樂觀的基調。但多數消費者仍保持謹慎的消費態度，將「安全感」作為首要需求，且財務狀況不同的人群基於身心健康和財務安全有不同需求，消費行為也不盡相同。

因此尼爾森IQ指出，利用全渠道融合有針對性地打造多層次的購物場景、以產品創新賦能消費升級可進一步激發消費復甦整體活力。