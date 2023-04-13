巴西總統魯拉訪新開發銀行 籲金磚國家用本幣結算

巴西總統魯拉12日晚間抵達上海，開始對大陸進行國事訪問。他13日先後造訪新開發銀行總部及華為上海研究所。魯拉在新開發銀行致詞時，呼籲金磚國家用本幣結算。

香港信報報導，魯拉表示在2003年至2010年出任巴西總統時，多次參加二十國集團（G20）等組織的峰會，也和俄羅斯、印度、中國及南非開了很多次閉門會議。那時就想成立一個自己的開發銀行。

魯拉說：「為什麼所有國家都要用美元來結算呢？為什麼不能是人民幣或其他貨幣成為國際結算貨幣呢？為什麼不能用自己的貨幣來結算呢？為什麼金磚銀行不能用自己成員國的貨幣來提供貸款？我知道大家都習慣了使用美元，但21世紀我們可以做做不同的事。」

魯拉13日下午到訪華為上海研究所參觀。該所重點關注無線通訊的研究和產品開發，主要從事無線網絡、旗艦智能手機、智能汽車、數字能源等產品和解決方案的研發。據了解，華為在巴西已開展業務25年。

法新社、美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導稱，巴西代表團中大約有40名高級官員，包括巴西內閣部長、州長和國會議員，以及200多名巴西商界領袖。

此次的代表團中有多名部長，包括外交部、財政部、環境和氣候變化部、農業和畜牧業部、科技創新部、礦業和能源部等，這代表農產品，鐵礦石、地球資源衛星、5G通信、半導體等產業和領域，都在魯拉此次訪華的經濟議程中。