大陸3月出口飆升14.8% 但對台進出口衰退高達26.5%

受太陽能產品、新能源汽車和鋰電池出貨量強勁以及供應鏈狀況持續改善的推動，大陸3月出口意外飆升。與此同時，進口降幅小於預期，經濟學家指出農產品尤其是大豆的採購加速。

大陸海關總署13日在官網公布大陸3月進出口數據，以美元計價，3月大陸進出口總值5,429.9億美元，年增7.4%。其中出口3,155.9 億美元，年增14.8%，結束了連續五個月的下滑，優於市場預期的7.0%；進口2,274億美元，年減1.4%，低於預測的 5.0%。貿易順差881.9億美元。

品點資產管理公司（Pinpoint Asset Management）首席經濟學家張志偉表示，大陸3月出口增長飆升，出乎市場意料。張志偉補充說：「積極的意外可能部分是由於低基數效應，去年 3 月爆發的新冠疫情迫使許多工廠關閉。」

大陸海關總署新聞發言人呂大良，將這一意外上行歸因於對電動汽車、太陽能產品和鋰電池的強勁需求。然而呂大良警告，未來情況可能會惡化，「當前外部環境依然嚴峻複雜，外部需求低迷和地緣政治因素將給大陸貿易發展帶來更大挑戰。」

東協繼續為大陸第一大貿易夥伴，3月大陸對東協進出口896.5億美元，年增7.6%。大陸對歐盟、美國、日本、韓國及台灣進出口總額都出現明顯衰退，分別為710.4億美元、597.6億美元、293.6億美元、286.9億美元及228.1億美元，分別年減5.5%、13.1%、11.5%、14.3%及26.5%。

其中對台灣進出口衰退最明顯，高達26.5%。分析指出，大陸今年3月在半導體進口跌22.9%，代表用於製造此類零組件的消費電子產品出口市場萎縮放緩，也是台灣出口大陸大幅衰退近三成的主因。

澎湃新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，短期內穩外貿組合拳將以對外貿企業進一步實施減稅降費，強化金融支持為主，同時還會鼓勵外貿新業態發展，以及著力降低企業管理外貿風險成本，增強外貿企業抗風險能力等。