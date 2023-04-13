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大陸首季人民幣計出口年增8.4% 進口年增0.2%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸首季人民幣計出口年增8.4%，進口年增0.2%。圖為上海洋山港貨櫃碼頭。（新華社）
大陸首季人民幣計出口年增8.4%，進口年增0.2%。圖為上海洋山港貨櫃碼頭。（新華社）

大陸海關總署13日公布今年第1季外貿表現，統計前3月進出口總值為人民幣9.89兆元、年增4.8%，其中出口人民幣5.65兆元、年增8.4%；進口人民幣4.24兆元、年增0.2%。

大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良在國新辦指出，進出口增速逐月提升，今年1月受春節假期影響，進出口下降7%，但從2月「由負轉正」，當月增長8%。3月年增率進一步提升到15.5%，呈現逐月向好態勢，合計第1季外貿整體承長4.8%，較去年第4季提速2.6個百分點，顯示開局平穩向好。

東協則繼續為大陸第一大交易夥伴，第1季對東協進出口規模為人民幣1.56兆元、年增16.1%，占首季外貿總值的15.8%。另對歐盟、美國、日本和南韓則分別進出口人民幣1.34兆元、1.11兆元、5464.1億元與5284.6億元。

呂大良表示，當前全球維持高通彭導致主要經濟體增長乏力帶來的外需減弱，對大陸外貿形成直接衝擊，同時保護主義、地緣政治等風險也進一步加大了全球經濟的不穩定性、不確定性，預料外貿發展將面臨更大的困難和挑戰。但隨著大陸經濟運行持續整體好轉，外貿向好勢頭有望進一步延續。

呂大良指出，下一步，海關將大力推進智慧海關建設、「智關強國」行動兩個重點任務，着力做好構建全鏈條安全監管體系、守牢疫情防控第一道防線、落實一攬子外貿促穩提質措施、服務高質量共建「一帶一路」、打造高水平對外開放平台。

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