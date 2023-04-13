風向變了 涉台智庫：陸企受不公正對待業界反應強烈

繼大陸學者稱，兩岸已從內部矛盾演變成敵我矛盾後，失去「中國人幫中國人」的政治基礎後；大陸原本被視為溫和派的涉台智庫學者，紛紛表示，商務部的調查，是台當局是以政治手段惡意打壓甚至實施脫鏈管制措施的反制，要讓兩岸民眾對目前不對等開放的經貿形勢有正確認識。

據香港文匯網，大陸中央財經大學台灣經濟研究所高級研究員王建民指出，兩岸化工、電子產品、農產品等多個領域產能與需求潛力巨大，但台灣方面卻始終設置嚴重貿易壁壘，大陸企業和產品受到嚴重不公平、歧視對待，這和大陸的開放形成鮮明對比。

王建民表示，這次調查，大陸商務部依據大陸《對外貿易法》和《對外貿易壁壘調查規則》，兩岸參加、達成多個經濟貿易協定和協議，台灣打壓、遏制、限制大陸企業出口，近年來包括超高關稅、多領域上千限制類項目早已超出正常貿易往來，嚴重影響了兩岸市場、企業間的正常經貿往來。

王建民指出，以農產品為例，大陸對台灣農產品採取零關稅和低關稅進口政策，台灣對大陸農產品進口卻設立嚴重貿易壁壘，歧視性限制大陸農產品進口，對開放進口的大陸農產品徵收高額高關稅，嚴重阻礙與扭曲了兩岸農產品貿易發展，比農產品更為嚴重的，還包括化工、電子消費等製造業，台當局是以政治手段惡意打壓甚至實施脫鏈管制措施。他表示，這些領域的大陸企業受到不公正對待，業界人士反應強烈，多個商會就此向商務部提交申請，旨在發展合理、公平的正常貿易。

上海社科院台灣研究中心主任盛九元則表示，第一，商務部此次所發起的調查，是一個非常正常的市場行為，因為對於不正當的市場競爭，全世界通例都是可以進行申訴和調查的。第二，長期以來兩岸貿易之間存在不對等開放的情況，作為兩岸簽署的唯一一份涉及經濟產業合作的協定，《海峽兩岸經濟合作框架協議》（即「ECFA」）自2010年簽署以來，帶給台灣大量貿易順差，也帶給台灣同胞實實在在的好處。

他說，但是由於民進黨當局拒不承認「九二共識」，導致兩岸協商機制中斷，當然對兩岸貿易會產生一些不利的影響。如果兩岸之間能夠有一個正常的溝通協商機制，這個問題可能會得到更妥善的處理。他並認為，以大陸商務部此次發起的調查而論，可以借此機會，讓大陸民眾對兩岸目前不對等開放的經貿形勢有一個正確的認識。

第三，盛九元表示，商務部會根據相關規定，採取多種方式對台灣地區的相關措施進行核查，台灣也會積極應訴，提出相關資料和證據。調查程序都是公開透明，完全從市場經濟角度出發，相信調查會在一個公平公正的基礎上進行，相關論證經得起時間的考驗，也相信這樣一種完全正常的市場行為，一定會為未來兩岸經貿健康順利地發展形成一個示範。