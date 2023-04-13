不止購氣！中石化入股卡達全球最大液化天然氣項目

繼去年世界盃期間中國石化與卡達能源公司簽署為期27年的液化天然氣（LNG）長期購銷協議後，中國石化12日，在卡達首都杜哈簽署北部氣田擴能項目（NFE）參股協議。

澎湃新聞報導，大陸油氣巨頭在全球最大液化天然氣（LNG）項目中的角色，比純粹的買家更進一步，正式躋身股東俱樂部，中國石化集團加入五大歐美巨頭佇列，成為卡達北方氣田擴建項目的首個亞洲股東。

這是目前全球規模最大的液化天然氣（LNG）項目，根據協議，卡達能源公司將向中國石化轉讓北部氣田擴能項目1.25％的股份，這是雙方繼2022年11月簽署北部氣田擴能項目LNG長約後的又一個里程碑，標誌著雙方在北部氣田擴能項目上實現了一體化合作。

中石化董事長馬永生表示，卡達能源公司是世界領先的LNG生產商，是中石化最重要的合作夥伴之一，與卡達能源公司的合作，有助於進一步優化大陸能源消費結構，提升清潔能源供應的安全、穩定和可靠。

卡達能源事務國務大臣、卡達能源公司總裁兼執行長卡阿比指出，這次簽約兌現了卡能源的承諾，進一步深化與主要LNG客戶的關係，優先與以中石化為代表的世界級客戶，發展長期戰略夥伴關係。中石化成為該專案首個亞洲股東，將是大陸與卡達兩國間又一個雙邊合作典範。

北部氣田擴能專案是目前全球規模最大的液化天然氣（LNG）項目，總投資達287.5億美元，將把卡達LNG年出口能力，從現在的7700萬噸提升至1.1億噸。

中石化和卡達石油公司（已更名為卡達能源公司）2021年3月簽署每年200萬噸LNG長期購銷協議，為期10年。從2022年1月起，卡達石油公司向中石化每年供應200萬噸LNG。這是中石化歷史首次與卡達石油公司建立合作，意義重大。

中石化2022年11月21日與卡達能源公司簽署了為期27年的液化天然氣（LNG）長期購銷協議。卡達能源公司將每年向中石化供應400萬噸LNG。

界面新聞報導，大陸海關數據顯示，卡達是2022年大陸LNG第二大進口來源國，進口量為1568萬噸，占總進口量的25%；進口額為人民幣744億元，約合每噸人民幣4744元。

同期，大陸從澳洲進口LNG量2185萬噸，占總進口量的34%；進口額為人民幣1067億元，約合每噸為人民幣4883元。

卡達天然氣儲量豐富，位居全球第三位，僅次於俄羅斯和伊朗。截至2021年，全球天然氣已探明儲量中，俄羅斯擁有4.78萬立方千公尺，位居全球首位，卡達儲量為2.39萬立方千公尺，居全球第三位。