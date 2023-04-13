呼應陸雙碳承諾 台企加速轉型

外表普通的灰色洗漱包，印著「家園常青、健康是福」等字樣。近日在上海舉行的「中國國際飲料工業科技展（CBST2021-CBST2023）」上，這件看似與展會主題並無關聯的展品，吸引了不少觀眾的目光。

新華社報導，事實上，這個以回收PET飲料瓶為原料、經多道工序「變身」而來的小包，詮釋了康師傅控股有限公司「家園常青、健康是福」的參展主題，也成為這家台企踐行可持續發展理念的縮影。

深耕大陸數十年，康師傅的大陸事業版圖逐步從方便食品延展至糕餅、飲品等多個領域。此次參展，康師傅不僅「秀」出旗下眾多飲品，還設置互動體驗展廳，展示集團在可持續包裝、可持續產品、綠色生產及運營、消費者教育等四個方面的節能減排可持續發展成果。

康師傅控股行政總裁陳應讓透露，集團已初步完成全面碳盤查專項，並正式加入旨在推進企業社會責任和可持續發展的聯合國全球契約組織。康師傅承諾，以2021年為基準，5年內單位產品綜合能耗和取水量下降5%。

「在政府部門和行業協會支持引領下，康師傅將與上下游伙伴一起，落實環保理念，讓品牌在可持續發展中煥發新光彩。」陳應讓說。

近年來，中國大陸持續推進低碳轉型，並向國際社會作出「雙碳」承諾。從大陸經濟成長中獲益良多的台資企業，將助力大陸綠色發展視為「反哺」的重要方式之一。

3月19日揭曉的「第七屆中國工業大獎」中，台企旺旺集團憑藉「低碳節能及自動化技術的研究與應用」項目，成為唯一獲得「中國工業大獎」的食品企業。獲獎項目共計申請專利212件，其中全球首創「可常溫儲運雪糕」可實現價值鏈減排156萬噸／年。

越來越多大陸台企將「可持續」融入自身發展戰略的同時，一些台企開始探索利用自身技術優勢推動兩岸節能減碳合作。

登陸16年，上海凱鴻環保工程有限公司專注於廢水、廢氣、廢渣等「三廢」治理的末端排放環保項目開發，並與大陸石油行業多家大型央企開展合作。

「近年來，大陸節能環保領域實現跨越式發展，在氫能等許多方面領先台灣。台灣的專項設計和技術能力與大陸的整體規劃建設能力，在低碳環保產業方面具有互補性。」同時擔任台灣青年企業家協會理事長的凱鴻公司總經理林蔚丞說，希望帶動更多台企與大陸伙伴攜手，共同推進兩岸可持續發展。