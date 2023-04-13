哈爾濱新區 中俄經貿招商交流

「俄企中國行·走進哈爾濱新區暨自貿試驗區」國際經貿交流活動11日在哈爾濱舉行，來自中俄雙方的企業代表共300多人洽談合作，共話發展。

中新社報導，黑龍江省地處東北亞中心地帶，與俄遠東和西伯利亞地區隔江相望、水陸相連，具有得天獨厚的沿江、沿邊開放開發地緣區位優勢和綜合交通條件，擁有19個對俄邊境口岸，是中國大陸對俄沿邊開放的第一大省。

此次活動以「合作促發展·攜手向未來」為主題，整個活動由開幕式、經貿對接會、參觀調研等部分組成，合作洽談項目涵蓋投資、貿易、金融、國際物流、會展和傳媒等多個領域。

「此次我們看到了哈爾濱新區的發展，這裡建設了一些新的商業中心、大型賓館、新的道路基礎設施等，我們將在科技、設備、農業、旅遊和醫療等領域加強與中國企業的合作。」俄羅斯中小企業聯合會會長加里寧·亞歷山大·謝爾蓋耶維奇會長說。

中國（黑龍江）自由貿易試驗區哈爾濱片區管委會副主任王凱說，通過本次活動，俄羅斯中小企業聯合會在哈爾濱新區設立聯絡處，哈爾濱新區之前也在莫斯科格林伍德（國際貿易中心）設立「離岸孵化」平台，我們也希望利用這兩個平台的資源優勢，構建境內境外招商雙向聯動的新格局。

近年來，黑龍江省與俄方在地方政府交往、經貿合作、人文交流等方面取得豐碩成果。2022年，黑龍江省外貿進出口總額2651.5億元人民幣，增長33%，其中對俄外貿進出口總額增長41.3%。

未來，黑龍江將發揮對俄合作優勢，以哈爾濱新區為重點，在航天產業、高端裝備、對外貿易、跨境產業、科技研發、金融服務等方面積極探索、先行先試，將黑龍江省打造成對俄合作最具吸引力的平台。