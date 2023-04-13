陸一季度社會融資統計 增量14.53兆人民幣
大陸央行11日公布數據顯示，初步統計，2023年一季度社會融資規模增量累計為14.53兆元（人民幣，下同），比上年同期多2.47兆元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加10.7兆元，同比多增2.36兆元。
中新社報導，從社會融資規模存量來看，該數據在2023年3月末為359.02兆元，同比增長10%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為223.96兆元，同比增長11.7%。
中國民生銀行首席經濟學家溫彬稱，3月新增社融5.38兆元，比上年同期多7079億元，延續高位。結構上，表內信貸、政府債和企業債融資維持較高規模，成為當月社融新增的主要支撐。同比看，表內信貸和非標融資形成拉動。
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華也認為，3月新增社融同比多增主要貢獻來自實體經濟信貸、表外票據融資改善。其中，3月企業和地方政府債券融資同比繼續少增，但較上個月明顯改善，反映企業信用環境整體在改善。
社融強勁表現，主要是因為大陸國內經濟前景改善，紓困、穩增長政策支持，實體經濟融資需求回暖和企業信用環境整體改善。
仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟則提到，信貸投放強勁增長是社融增速上行態勢基本確立的主因，有助於進一步穩定市場預期，有效支持實體經濟發展，推動經濟運行鞏固拓展向上向好勢頭。
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