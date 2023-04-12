大陸將對我2455項產品進行貿易壁壘調查 農委會回應了

中國大陸商務部公告，從2023年4月12日起，就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查；被調查措施及涉及產品2455項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。

農委會表示，國際貿易中，各國考量可能對國內產業造成重大不良影響，或是與食品衛生安全或動植物防疫檢疫有關，都會訂定管制進口品項。

農委會表示，中國大陸與我國分別於2001年12月及2002年1月加入世界貿易組織，政府高度重視國內產業利益，任何市場開放承諾，都要經過審慎評估及產業溝通，由於兩岸在加入WTO的過程中，並沒有就市場開放進行協商，就沒有完成談判與協商的部分，考量我國農民利益和農業發展及相關農產品防檢疫和安全，因此保留部分項目進口。

農委會說，兩岸都是WTO會員國，雙方農產貿易有任何爭議，可先由雙邊管道進行討論；將配合陸委會、經濟部等部會，採取相關因應措施，保障農民收益。